Peugeot lancia il pacchetto “RIPARTI IN GRAN FORMA”

Forte di una gamma profondamente rinnovata grazie all’arrivo di nuovi modelli come PEUGEOT 208 e SUV 2008, ma anche delle nuove motorizzazioni plug-in hybrid sui SUV 3008 e sull’ammiraglia 508, PEUGEOT è in grado di offrire ai Clienti italiani una moltitudine di soluzioni per interpretare al meglio le diverse necessità di spostamento, anche in occasione delle vacanze estive. Una gamma completa che abbraccia differenti tipologie di alimentazione, benzina, Diesel, 100% elettrica (come nel caso di Nuova 208 e SUV 2008), ibrido ricaricabile, ma anche caratterizzata da forti personalità nei diversi segmenti di appartenenza di ogni singolo modello, declinando così i concetti chiave del brand PEUGEOT: guida intuitiva ed appagante, design distintivo ed elegante, qualità senza compromessi, un concreto impegno della Casa nei confronti dei propri Clienti.

Per preparare il liberatorio momento delle ferie estive, in aggiunta, PEUGEOT ha in serbo uno specifico pacchetto proposto dalla propria Rete di assistenza.

Il pacchetto “RIPARTI IN GRAN FORMA”, comprende la proposta di una serie di operazioni e servizi, spesso gratuiti o a prezzi promozionali, utili per rimettere in forma l’automobile, anche dopo un lungo periodo di fermo: cambio pneumatici, controllo batteria e impianto di climatizzazione, igienizzazione dell’auto.

Inoltre vengono suggeriti ai Clienti alcuni servizi finalizzati a limitare le occasioni di contatto:

· Appuntamento online, disponibile da tutti i device

· Pick-up & Delivery, un servizio di presa e restituzione della vettura a al domicilio del Cliente

· Videocheck (per i Riparatori abilitati): un video con l’andamento del lavoro di manutenzione viene inviato direttamente sullo smartphone del Cliente.

Con “RIPARTI IN GRAN FORMA” disponibile presso i Riparatori PEUGEOT aderenti all’iniziativa, è anche previsto un utile omaggio. È sufficiente prenotare l’appuntamento online, per ottenere la “safety bag”, ovvero un kit contenente prodotti per la disinfezione dell’impianto di climatizzazione dell’auto. Una operazione che si può facilmente effettuare a casa propria grazie ad una schiuma disinfettante attiva, il gel a base alcolica per le mani, un panno in microfibra.

Anche Safety Bag è un prodotto brandizzato “We All Care”, il protocollo di sicurezza che tutela la salute di Clienti e Riparatori attraverso l’adozione di procedure di sicurezza anche più rigide di quelle previste dalla normativa.

A questo punto, la vacanza con il nostro veicolo PEUGEOT si presta a nuove opportunità, grazie a modelli ad elevata versatilità.

È il caso della gamma SUV, rappresentata dalla nuova generazione di 2008, di fresco debutto sul mercato. Ma anche dei più grandi SUV PEUGEOT 3008 e 5008, la cui natura enfatizza un carattere sempre pronto a nuove avventure. Tanto più, che nel caso di PEUGEOT 5008 possono diventare ulteriormente conviviali, grazie alla disponibilità di 7 posti. Lo spazio di entrambi i modelli si plasma in funzione della priorità ai passeggeri oppure ai bagagli, in ogni caso preservando l'indole tecnologica di modelli che continuano ad evolvere.

Lo dimostra la versione HYBRID di 3008, ibrida plug-in con fino a 59 km di autonomia in modalità zero emissioni. Se non bastasse, la disponibilità della trazione integrale, da vero SUV 4X4, amplia ulteriormente il raggio di azione di questo sport utility che ha ottenuto grande consenso di pubblico anche in Italia.

Importanti opzioni, come l'Advanced Grip Control con Hill Assist Descent Control, completano l'avventuroso carattere di questi SUV, anche nelle versioni con la sola trazione anteriore.

Una caratteristica condivisa da PEUGEOT RIFTER, altro modello in gamma pronto a fondere in un solo modello lo spirito avventuroso tipico dei SUV con la grande flessibilità dei veicoli multispazio, uscendo dagli schemi ed entrando in un territorio che la Casa del Leone sta sviluppando con successo. Spirito avventuriero che si può esaltare ancor più dotandolo della tenda da tetto OVERLAND, disponibile come accessorio al prezzo di 1.769 euro.

La disponibilità di RIFTER in due differenti lunghezze permette la scelta tra 5 oppure 7 posti. A bordo troviamo anche qui il rivoluzionario PEUGEOT i-Cockpit® presente sugli altri modelli della Casa, volto a esaltare l’esperienza di guida, aumentando sicurezza e comfort.

Chi vuole enfatizzare ulteriormente lo spazio di bordo, nell'universo PEUGEOT trova un valido compagno di viaggio in TRAVELLER, il grande monovolume in grado di trasportare nella massima comodità fino a 9 passeggeri, oppure dedicare più spazio al trasporto di bagagli ed attrezzature sportive.

Il nostro elenco non si può certamente chiudere senza citare ancora un modello, nuovamente con prerogative di stile che lasciano una forte impressione. PEUGEOT 508 SW è una filante wagon che nasconde contenuti inediti, dedicati al confort del grande viaggio, testimone del posizionamento del brand PEUGEOT all’interno del mercato. Un’ammiraglia disponibile anche in configurazione fastback che fa della personalità e della tecnologia solo alcune delle frecce nel suo arco. Oggi disponibile anche in versione plug-in hybrid che garantisce oltre a prestazioni elevate, la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica per oltre 50 km.

Tecnologia, design, motricità avanzata e zero emissioni si sommano, contribuendo al raggiungimento del piacere di guida alla base della filosofia PEUGEOT. Un appagamento che in vacanza diventa ancora più prezioso e gratificante.