Peugeot lancia il servizio post-vendita connesso

TELEMAINTENANCE è ora disponibile sui veicoli elettrificati della gamma.

Peugeot lancia il servizio TELEMAINTENANCE semplifica la vita dei clienti del leone informandoli della scadenza dell’intervento di manutenzione o della necessità di effettuare un’operazione post vendita. L'unità telematica di bordo trasmette le informazioni che vengono analizzate e inviate al servizio clienti PEUGEOT. Quest'ultimo contatta il cliente e gli propone un appuntamento in un punto vendita a sua scelta.

Proposto dal 2016 agli acquirenti di veicoli termici nuovi, TELEMAINTENANCE è ora accessibile a un target di clientela più ampio:

I clienti dei veicoli elettrificati (PHEV & BEV)

I clienti privati dei veicoli termici d’occasione che possono iscriversi al servizio in qualunque momento con la App MyPeugeot

I clienti professionisti che possiedono meno di 5 veicoli e acquistano un veicolo nuovo nella rete PEUGEOT.

Questo servizio, che ha ottenuto un punteggio di 9/10 dai clienti, genera un eccellente tasso di raccomandazione (65%). Di recente ha ricevuto 2 premi: "Best embedded data and customer experience" al DataFestival 2020 in Francia e il "Cercle Montaigne digital innovation Trophy" in Belgio.

Il servizio TELEMAINTENANCE PEUGEOT ha attualmente più di 650.000 clienti. È disponibile in Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. E’ in corso la sua estensione a tutta l'Europa.

“Siamo orgogliosi che i nostri clienti siano soddisfatti di TELEMAINTENANCE, un servizio che migliora notevolmente la fedeltà alla marca e alla nostra rete” dichiara Linda Jackson, CEO di PEUGEOT.