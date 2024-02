Peugeot lancia il SUV elettrico E-3008: design e prestazioni superiori

Peugeot E-3008 il SUV fastback elettrico, "Next-Level" E-3008, segna un punto di svolta nel mercato dei veicoli elettrici.

Con l'obiettivo di offrire la gamma di auto elettriche più ampia tra i marchi generalisti in Europa entro il 2025, Peugeot eleva l'asticella dell'innovazione, del design e delle prestazioni.

Il nuovo E-3008 è il primo modello a utilizzare la piattaforma STLA Medium di Stellantis, promettendo una rivoluzione nel settore con un'autonomia fino a 700 km e un tempo di ricarica di soli 30 minuti. Questa piattaforma offre un equilibrio perfetto tra piacere di guida, prestazioni elevate, efficienza energetica e servizi connessi avanzati, come il Trip Planner e aggiornamenti Over The Air.

Design All'avanguardia e Innovazione Tecnologica

Il design del nuovo E-3008 riflette un approccio audace e innovativo, con una silhouette dinamica da SUV fastback che combina eleganza, efficienza e abitabilità. Un frontale high-tech, caratterizzato da una nuova firma luminosa e una griglia senza cornice, sottolinea la modernità e l'identità unica del veicolo. Inoltre, l'introduzione di cerchi ruota innovativi e finiture esterne sofisticate esprime un design al servizio dell'efficienza.

L'abitacolo tecnologico e di alta qualità del nuovo E-3008 è definito dallo spettacolare schermo panoramico da 21 pollici del nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, che insieme all'illuminazione ambientale personalizzabile, crea un'atmosfera unica di materiali premium e alta qualità. Questi elementi, combinati con un comfort eccezionale e un'esperienza d'uso intuitiva, promettono un piacere di guida senza precedenti.

Prestazioni Elettriche e Connettività di Livello Superiore

La gamma di motorizzazioni 100% elettriche del nuovo E-3008 soddisfa tutte le esigenze dei clienti con tre propulsori che offrono fino a 320 CV e un'autonomia estesa fino a 700 km. La piattaforma elettrica STLA Medium stabilisce nuovi standard di mercato per autonomia, efficienza e tempi di ricarica.

Inoltre, il nuovo E-3008 è dotato di funzionalità avanzate come la frenata rigenerativa a 3 livelli, la funzione Vehicle to Load, e sistemi di sicurezza e assistenza alla guida all'avanguardia, che lo rendono un compagno affidabile sia in città che su lunghe distanze.

Un Futuro Sostenibile ed Ecologico

Peugeot non si impegna solo nell'innovazione tecnologica ma anche nella sostenibilità ambientale. Utilizzando materiali green per la produzione del nuovo E-3008 e progettando un ecosistema industriale integrato in Francia, Peugeot dimostra il suo impegno verso un futuro più sostenibile.

Con il lancio del nuovo E-3008, Peugeot non solo rafforza la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli elettrici ma anche sottolinea il suo impegno verso l'innovazione, il design di qualità e la sostenibilità. Il nuovo E-3008 è destinato a diventare un punto di riferimento nel suo segmento, offrendo una combinazione ineguagliabile di stile, prestazioni e responsabilità ambientale.

I prezzi

Il marchio francese ha deciso, infatti, di rivedere i prezzi delle versioni elettriche per fare in modo che la versione Allure, già equipaggiata con dotazioni di alto livello, possa rientrare nel limite imposto dai nuovi incentivi statali che stanno per entrare in vigore in Italia.

Per questo motivo PEUGEOT E-3008 Allure, a partire dal 27 febbraio 2024, scenderà di prezzo di 7.800 euro, a 41.980 euro. Parallelamente, la versione GT, top di gamma, scenderà di 5.050 euro a 49.730 euro (prezzi in Italia chiavi in mano, IPT esclusa).

PEUGEOT 3008 è disponibile all’acquisto con una rata di 350 euro al mese, sia per la versione elettrica che ibrida, lasciando la libertà di scegliere la versione più adatta alle specifiche esigenze