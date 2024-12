Peugeot, nuovo Landtrek prestazioni, comfort e versatilità per ogni esigenza

PEUGEOT LANDTREK 2024 è l’erede di una lunga tradizione di pick-up della casa del Leone, evolvendo in un modello moderno e versatile per il mercato globale.

Disponibile in 40 paesi, tra cui Africa, Medio Oriente e Sud America, il nuovo LANDTREK si posiziona come un leader nel segmento dei "One-Ton Pickup", offrendo soluzioni che soddisfano sia le esigenze professionali che quelle legate al tempo libero.

Design Imponente e Innovativo

Il nuovo PEUGEOT LANDTREK vanta un design esterno aggiornato e accattivante, con una calandra verticale ridisegnata che incorpora il nuovo logo PEUGEOT. La firma luminosa a LED a forma di artigli e il paraurti posteriore, rinnovato per migliorare stile e protezione, sottolineano l’aspetto robusto e moderno del veicolo. Le versioni a doppia cabina (5,33 metri) e cabina singola (5,39 metri) mantengono proporzioni equilibrate per garantire maneggevolezza e capacità di carico.

Gli interni sono stati riprogettati per includere una plancia contemporanea con console centrale, un ampio touchscreen HD da 10” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, e un quadro strumenti digitale da 7” che migliora l’esperienza di guida. Dettagli come i celebri interruttori a levetta PEUGEOT e il nuovo volante multifunzione aggiungono un tocco di raffinatezza tecnologica.

Gamma Motori: Potenza ed Efficienza

Tra le novità principali del LANDTREK 2024 spicca il nuovo motore Multijet Diesel da 2,2 litri, capace di erogare 200 CV e 450 Nm di coppia. Questo motore può essere abbinato a un cambio manuale a 6 marce o al nuovo cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, garantendo prestazioni elevate e una guida fluida sia su strada che in fuoristrada. A seconda del mercato, la gamma motori include anche: Motore Diesel 1.9L: 150 CV e 350 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Motore Benzina 2.4L: 210 CV e 320 Nm, disponibile con cambio manuale o automatico a 6 marce.

Versatilità Fuoristrada e Capacità di Carico

Il nuovo LANDTREK è progettato per affrontare terreni difficili grazie alla trasmissione 4X4 con marce ridotte e al sistema eLocker per una maggiore trazione. Con un’altezza libera da terra fino a 235 mm e angoli di incidenza e uscita rispettivamente di 30° e 27°, il veicolo può superare guadi fino a 600 mm di profondità.

Per quanto riguarda la capacità di carico, il pick-up si distingue nel segmento con un pianale spazioso in grado di trasportare: Doppia cabina: Due europallet (1,63 m x 1,60 m x 500 mm). Cabina singola: Tre europallet (2,43 m x 1,60 m x 500 mm).

La portata massima raggiunge i 1400 kg, mentre la capacità di traino arriva a 3500 kg, ideale per il trasporto di attrezzature pesanti o roulotte.

Comfort e Modularità Senza Compromessi

Gli interni del LANDTREK sono progettati per offrire comfort e flessibilità, con una capacità di ospitare fino a sei passeggeri. Le opzioni di configurazione includono: Sedili anteriori: Singoli con bracciolo o panca Multiflex a 3 posti, capace di ripiegarsi per creare un tavolo di lavoro. Sedili posteriori (cabina doppia): Modulari con schienali ribaltabili in configurazione 60/40 o 100%, capaci di sostenere carichi aggiuntivi.

Lo spazio interno abbonda di soluzioni pratiche, con 27 litri di vani portaoggetti e sette maniglie per garantire accesso e sicurezza.

Tecnologie Avanzate e Sicurezza

La sicurezza è al centro del nuovo LANDTREK, che include: Frenata automatica di emergenza (AEBS). Cruise control adattivo con funzione Stop & Go. Rilevamento angoli ciechi. Sistema di telecamere a 360° con visualizzazione per il fuoristrada.

Il servosterzo elettrico e il freno di stazionamento automatico aumentano il comfort di guida, mentre le pagine dedicate sul display centrale forniscono informazioni in tempo reale sullo stato della trasmissione e sulla modalità di guida.

Accessori e Personalizzazioni

PEUGEOT LANDTREK offre oltre 60 accessori, tra cui roll bar cromati, hard-top vetrati, tappetini protettivi e protezioni del pianale di carico. Inoltre, ogni mercato può contare su versioni speciali sviluppate localmente per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti.