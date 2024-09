PEUGEOT nuovo 3008 Plug-In Hybrid, prestazioni elevate e innovazione per una mobilità più sostenibile

PEUGEOT continua la sua strategia di elettrificazione ampliando la gamma del suo SUV Fastback con il lancio del nuovo 3008 Plug-In Hybrid.

Dopo il successo della versione completamente elettrica E-3008 e della versione Hybrid da 136 CV, arriva ora una nuova motorizzazione ibrida plug-in da 195 CV. Questo propulsore si inserisce perfettamente tra le due versioni già presenti, offrendo una soluzione ottimale per gli automobilisti che desiderano combinare il piacere di guida con l’efficienza energetica.

Il nuovo PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid si distingue per le sue prestazioni e la sua tecnologia avanzata. Il motore ibrido combina un’unità elettrica da 92 kW con un motore a combustione interna turbo a 4 cilindri da 1,6 litri capace di erogare 150 CV. Il risultato è una potenza complessiva di 195 CV, che permette al SUV di offrire un’esperienza di guida dinamica senza compromettere l’efficienza. Inoltre, grazie alla nuova batteria da 21 kWh, il veicolo può percorrere fino a 87 km in modalità completamente elettrica, rendendolo ideale per l’uso quotidiano in città, dove è possibile sfruttare la guida a zero emissioni.

Uno degli aspetti più rilevanti di questo modello è la sua autonomia elettrica. Grazie alla tecnologia avanzata del sistema di propulsione, il 3008 Plug-In Hybrid è in grado di percorrere distanze significative senza dover ricorrere al motore a combustione, consentendo così ai guidatori di ridurre significativamente i consumi di carburante e le emissioni di CO2. Infatti, i consumi certificati sono di appena 0,9 litri ogni 100 km, con emissioni che si attestano tra 19 e 21 g di CO2/km, tra i valori più bassi della categoria. Questo lo rende particolarmente interessante per chi cerca un veicolo in grado di garantire efficienza energetica senza sacrificare le prestazioni.

La ricarica della batteria del nuovo 3008 Plug-In Hybrid è rapida e semplice. Utilizzando un caricabatterie da 7,4 kW, la batteria può essere completamente ricaricata in meno di tre ore, mentre con una presa domestica standard il tempo di ricarica si estende a circa 9 ore. Questo significa che i proprietari possono facilmente ricaricare il veicolo durante la notte o nei momenti di inattività, assicurandosi di avere sempre una buona autonomia per gli spostamenti quotidiani.

Oltre alle prestazioni, il PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid si distingue anche per la sua capacità di traino, una caratteristica che lo rende adatto a una vasta gamma di esigenze. Grazie alla sua potenza e alla robustezza della sua struttura, il veicolo è in grado di trainare fino a 1.550 kg, una delle migliori capacità del segmento, dimostrando così la sua versatilità sia per l’uso quotidiano che per i viaggi più lunghi e impegnativi.

Il design del nuovo 3008 è stato curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza di guida di alto livello. Le versioni disponibili, Allure e GT, includono una serie di dotazioni di serie avanzate. La versione Allure, con un prezzo di partenza di 44.950 euro, offre accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore HD, sensori di parcheggio posteriori, fari a LED, cerchi in lega da 19 pollici e il PEUGEOT i-Cockpit®, che include due schermi digitali da 10 pollici. Il sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect® garantisce un’esperienza di connettività all’avanguardia.

La versione GT, con un prezzo di 49.950 euro, aggiunge ulteriori dettagli di pregio, come il tetto nero a contrasto, i rivestimenti in Alcantara, cerchi in lega da 20 pollici, fari Pixel LED e un portellone motorizzato. Inoltre, include sedili anteriori e volante riscaldati, ricarica wireless per smartphone, illuminazione ambientale personalizzabile e il PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® con schermo curvo da 21 pollici.

La piattaforma STLA Medium di Stellantis, su cui è costruito il nuovo PEUGEOT 3008, permette una perfetta integrazione della tecnologia ibrida plug-in senza sacrificare lo spazio interno o la capacità del bagagliaio. Questo garantisce la massima flessibilità, sia per i viaggi lunghi che per l’uso quotidiano. La versatilità del veicolo è ulteriormente migliorata dalla sua capacità di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per chi cerca un’alternativa sostenibile ai tradizionali motori a combustione.

In conclusione, il nuovo PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid rappresenta una sintesi perfetta tra tecnologia, prestazioni ed efficienza. Con la sua autonomia elettrica, le prestazioni di alto livello e le dotazioni avanzate, questo SUV risponde alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Disponibile a partire da 44.950 euro, il nuovo modello è ora ordinabile presso tutte le concessionarie PEUGEOT, pronto a conquistare il cuore degli automobilisti che desiderano un veicolo capace di offrire il massimo sia in termini di piacere di guida che di riduzione dell’impatto ambientale.