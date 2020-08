Peugeot presenta il nuovo e-BOXER 100% elettrico

PEUGEOT presenta il nuovo e-BOXER, versione 100% elettrica, esempio perfetto della vasta offerta della Casa nel mercato dei veicoli commerciali.

Forte del suo successo commerciale ottenuto dalle varie generazioni, con oltre 1.250.000 veicoli prodotti e venduti in 110 paesi dal suo lancio avvenuto nel 1994, PEUGEOT Boxer si presenta con una nuova gamma di versioni elettriche. Nuovo e-BOXER si caratterizza per:

2 livelli di autonomia: fino a 340 km nel ciclo di omologazione WLTP (in corso di omologazione) , 2 capacità della batteria (37 kWh e 70 kWh), 4 lunghezze e 3 altezzeun carico utile fino a 1890 kg (a seconda della versione), un volume di carico identico alla versione a combustione interna, fino a 17 m³ Senza rinunciare a nessuna funzionalità, modularità o allestimenti specifici per i Clienti “Professionisti", Nuovo PEUGEOT e-BOXER garantisce anche l'accesso ai centri urbani.

Nuovo PEUGEOT e-BOXER non scende a compromessi in termini di capacità di carico poiché le batterie sono state installate sotto il pavimento. Fedele all'ideale di un’offerta ampia e per ogni esigenza, offre un'ampia gamma di versioni di carrozzeria per adattarsi ad ogni utilizzo e lavoro.

Basato su 3 diverse lunghezze di passo (3 m, 3,45 me 4,04 m), le versioni furgonate sono disponibili in 4 lunghezze (L1, L2, L3 e L4) e 3 altezze (H1, H2 e H3), per un totale di 5 diverse combinazioni di volume che vanno da 8 a 17 m³ di capacità di carico e con una portata fino a 1890 kg (a seconda della versione).

Nuovo PEUGEOT e-BOXER è disponibile anche in altre versioni per soddisfare specifiche esigenze professionali, anche per esser destinato a specifici allestimenti:

telaio cabina singola (L2, L3 e L4) - telaio doppia cabina (L3) - pianale cabinato (L3 e L4).

Nuovo PEUGEOT e-BOXER ha mantenuto il design possente, forte ed elegante delle versioni a combustione interna ed è riconoscibile all'esterno grazie a specifici monogrammi: "e-BOXER" posto sul portellone posteriore "e" posti lateralmente

Lo sportellino per la ricarica (al posto dello sportellino del serbatoio del carburante) si trova sul lato sinistro vicino alla portiera del conducente.

All'interno di nuovo PEUGEOT e-BOXER, il pratico e funzionale cruscotto è dotato di numerosi vani portaoggetti e di 3 pulsanti al posto del comando del cambio per selezionare la modalità di guida del veicolo:

"D" per la marcia avanti (Drive) "N" per la folle (Neutral) “R” per la retromarcia (Reverse)

Uno specchietto retrovisore interno specifico con display integrato trasmette le informazioni sul funzionamento del veicolo: livello di carica della batteria in percentuale autonomia in chilometri tensione in Volt amperaggi on modalità di guida (D, N o R)

Nuovo PEUGEOT e-BOXER è disponibile in tutte le diverse configurazioni citate, senza rinunciare alle prestazioni e, come sempre, con un’ottima capacità di carico utile. Un’eccezionale gamma di versioni offerte al pubblico!

In opzione sono disponibili le seguenti dotazioni tecnologiche: navigazione con touchscreen e schermo da 9 pollici, telecamera di retromarcia, Active Safety Brake, avviso di attraversamento involontario della linea ,lettura della velocità e segnali di divieto, commutazione automatica dei fari anabbaglianti, sistema di monitoraggio degli angoli ciechi,regolazione automatica della velocità, Grip Control & Hill Descent Control (sistema antipattinamento e controllo di velocità in discesa), Rear traffic alert ,Luci diurne (DRL) a LED Nuovo PEUGEOT e-BOXER adotta un motore 100% elettrico in grado di erogare una potenza massima di 90 kW (122 CV) e una coppia massima di 260 Nm disponibile immediatamente, per una prontezza istantanea, senza vibrazioni, rumori, cambi di marcia, odori e, ovviamente, senza emissioni di CO2.

La trasmissione è dotata di un meccanismo di recupero dell'energia che viene attivato sia al rilascio del pedale dell'acceleratore che durante la frenata.

La velocità massima è limitata a 110 km/h (e 90 km/h per le versioni da 4 tonnellate).

Nuovo PEUGEOT e-BOXER combina dimensioni esterne compatte con massima capacità di carico e batterie posizionate sotto il pianale, per non compromettere il volume di carico.

Questa configurazione garantisce anche una adeguata rigidità, garantendo lo stesso piacere di guida delle versioni termiche grazie alla distribuzione ottimale del peso.

A seconda delle esigenze, le capacità disponibili delle batterie agli ioni di litio sono di 37 kWh o 70 kWh.

Le versioni L1 e L2 sono disponibili con la batteria da 37 kWh che permette un'autonomia fino a 200 km (valore in fase di omologazione) secondo il nuovo protocollo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures).

Le versioni L3 e L4 (così come il pianale cabinato L2) sono dotate di una batteria da 70 kWh con un'autonomia fino a 340 km (valore in fase di omologazione, secondo lo stesso protocollo).

La ricarica è compatibile con prese di tipo 2 (per la ricarica in modalità 2 o modalità 3 con corrente alternata) e combo CCS 4 (per la ricarica rapida in modalità 4 con corrente continua).

Nuovo PEUGEOT e-BOXER è dotato di serie di un doppio caricatore di bordo (monofase 7 kW e trifase 22 kW), in grado di soddisfare tutti gli utilizzi e le soluzioni di ricarica del Cliente.

I tempi di ricarica stimati sono i seguenti:

da una colonnina pubblica: raggiunge l'80% della carica in 1 ora (batteria da 37 kWh e 70 kWh) con un caricabatterie da 50 kW;

da un Wall Box da 22 kW: raggiunge la carica totale in 5 ore (batteria 37kWh) o in 9 ore (batteria 70kWh) con il caricatore trifase di bordo (22 kW),

da un Wall Box da 7,4 kW: raggiunge la carica totale in 6h (batteria 37kWh) o in 12h (batteria 70kWh) con il caricabatterie di bordo monofase (7 kW).

Per supportare i propri Clienti nella transizione energetica, il Marchio PEUGEOT lancia una gamma di servizi basati su tre pilastri:

Easy-Charge per garantire ai nostri Clienti un facile accesso a diverse soluzioni di ricarica:

un'offerta di soluzioni di ricarica per uso domestico o in ufficio, tramite un’offerta di sistemi di ricarica (Wall box), inclusa una diagnosi per valutare l'impianto elettrico da fornire e anche la migliore soluzione di ricarica nonché il tipo di installazione finale

un'offerta pubblica di ricarica tramite i servizi Free2Move, incluso un abbonamento di ricarica con accesso a una rete di oltre 195.000 colonnine di ricarica in tutta Europa: preselezione delle colonnine in base alla distanza, velocità e prezzo di ricarica con l'app Free2Move Services.

Easy-Move o come garantire la mobilità dei nostri Clienti in ogni circostanza:

L'applicazione Free2Move Services comprende anche uno strumento di pianificazione del viaggio con veicoli elettrici che tiene conto dell'autonomia, della posizione delle colonnine di ricarica sulle strade, del terreno e dei limiti di velocità.

Mobility Pass: mobilità estesa e garantita grazie alla possibilità di noleggiare un veicolo termico che permette di viaggiare su distanze superiori all’autonomia di un veicolo elettrico.

Easy-care che rassicura i nostri Clienti durante la scoperta del veicolo elettrico e permetteloro di godere della loro auto in totale tranquillità:

nuovi simulatori e percorsi digitali per esplorare la mobilità elettrica sui siti del Marchio PEUGEOT,

la batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua capacità di carica.

Nuovo PEUGEOT e-BOXER offre un’ampia gamma di scelta e PEUGEOT mantiene il proprio impegno volto ad elettrificare la propria gamma di modelli.

Nuovo PEUGEOT e-BOXER si basa su 3 pilastri:

Serenità: per offrire dei veicoli commerciali PEUGEOT 100% elettrificati entro il 2021

Piacere: prestazioni senza compromessi con il classico piacere di guida insito nel DNA della Casa

Semplicità: supporto dei Clienti durante tutta la fase di acquisto e utilizzo del veicolo

Nuovo PEUGEOT e-BOXER sarà commercializzato in Italia nel corso del primo trimestre 2021. Verrà prodotto presso la sede Sevel in Val di Sangro (Italia), quindi elettrificato e approvato dal partner BEDEO.