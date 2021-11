Peugeot protagonista agli ATP 2021 di Torino

Quella che si è appena conclusa a Torino è stata una settimana di grande interesse per gli appassionati di tennis.

Un appuntamento importante al quale non è potuto mancare uno dei brand storici e affini al tennis. PEUGEOT ha colto la grande opportunità delle Nitto ATP Finals per ribadire, ancora una volta, il suo grande impegno nel far evolvere la mobilità delle persone sfruttando la grande opportunità della transizione energetica.

La Casa del Leone ha presidiato la centralissima Piazza San Carlo esponendo la novità più attesa di questo 2021, la Nuova PEUGEOT 308 HYBRID. La nuova generazione di un modello molto apprezzato anche in Italia, affiancata da quella che rappresenta oggi lo stato dell’arte delle Neo Performance del Leone, la Nuova 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED. Tanto pubblico che ha avuto modo di scoprire da vicino queste novità in grado di declinare alla perfezione l’offerta LEV della Casa, grazie alla loro motorizzazione plug-in hybrid.

Una presenza, quella di PEUGEOT, che non si limitava alla sola piazza, ma che si trovava anche all’interno del Pala Alpitour dove ha accompagnato tutte le partite che si sono svolte in questo torneo. Tanti gli ospiti accolti anche presso la Lounge PEUGEOT, punto di ritrovo di tanti amici del Leone che sono accorsi a Torino per ammirare i tanti campioni che si sono alternati sul campo. Dallo sfortunato Matteo Berrettini al numero 1 del mondo Novak Djokovic, entrambi ambassador della Casa.

Grande visibilità poi per la flotta LEV PEUGEOT messa a disposizione nei giorni dell’evento grazie al supporto di Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank.