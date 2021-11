Peugeot protagonoista alla Nitto ATP Finals di Torino

Peugeot è protagonistra come gold partner e official car alle Nitto ATP Finals.

La Casa del Leone sarà presente in città con un presidio sulla centrale Piazza San Carlo ove protagonista sarà la Nuova PEUGEOT 308 HYBRID, affiancata dalla gran turismo 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, punta di diamante dell’intera gamma.

IT’S TIME TO CHANGE. Un invito a vivere la rivoluzione elettrica come una grande opportunità che tutti gli automobilisti possono approcciare con serenità, facilità e piacere, grazie a modelli PEUGEOT elettrificati in grado di tracciare una nuova strada nella mobilità delle persone.

Con la nascita di Stellantis Italy House, Torino diventa ancor più il cuore nevralgico del Gruppo nel nostro Paese e PEUGEOT rinnova il legame col tennis partecipando come gold partner e official car alle Nitto ATP Finals.

Un appuntamento tanto atteso cui parteciperanno due dei più importanti tennisti del mondo nonché Ambassador della Casa del Leone: Novak Djokovic è testimonial del mondo LEV PEUGEOT a livello mondiale e Matteo Berrettini è brand Ambassador in Italia.

Un legame storico quello di PEUGEOT col mondo della racchetta che risale a metà anni 80, quando iniziò a sponsorizzare il prestigioso torneo del Roland Garros. Un legame che dura da decenni e conferma l’affinità di questa disciplina ai valori del Brand del Leone: fairplay e rispetto delle regole, sportività e sano spirito di competizione.

Anche in questa edizione italiana, inoltre, PEUGEOT mette a disposizione una flotta di veicoli LEV per garantire il trasporto di sportivi e VIP durante i giorni dell’evento, con il supporto di Leasys, brand del gruppo Stellantis e controllata di FCA Bank. Leasys gestirà il servizio di hospitality in zona Pala Alpitour con drivers & shuttle service attraverso una flotta di PEUGEOT e-Traveller 100% elettrici. Inoltre, Leasys, per l’occasione inserirà nella flotta del suo carsharing LeasysGO! 30 PEUGEOT e-208, offrendo ai clienti notevoli vantaggi in fase d’iscrizione al servizio, oltre a tutta un’offerta dedicata alle Nitto ATP Finals che abbraccerà i servizi di mobilità short, medium e long term della società a supporto della Casa del Leone.