Peugeot si aggiudica il “Car Design Award” 2021

L'edizione 2021 del “Car Design Award” vede protagonista PEUGEOT e le sue ultime creazioni.

Il premio, nato nel 1984 su iniziativa di Fulvio CINTI, fondatore e Direttore della rivista Auto&Design di fama mondiale, premia progetti che contribuiscono in maniera significativa all'evoluzione della progettazione automobilistica.

Il prestigioso riconoscimento è opera di una selezionata giuria composta da 12 esperti ed esponenti di autorevoli testate automobilistiche a livello internazionale, per una valutazione obiettiva della progettazione automobilistica mondiale.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo oggi, 30 novembre, in streaming dal Mauto, il celebre Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Nelle 3 categoria premiate (“Production Car”, “Concept Car” e “Brand Design Language”) sono stati valutati 10 finalisti e il premio è stato attribuito a PEUGEOT nella sezione “Brand Design Language”.

“Brand Design Language” considera il design del marchio, il modo in cui un marchio esprime i suoi codici e i suoi valori attraverso una gamma di prodotti coerente ed attraente.

Da Direttore del Design PEUGEOT, Matthias HOSSANN è molto onorato di questo prestigioso riconoscimento per il brand del Leone: “Sono lieto di ricevere questo premio che arriva in un momento cruciale per il Marchio che, con Nuova PEUGEOT 308, porta il design e la personalità a un nuovo livello, ancora più audace e innovativo. La nostra nuova immagine è stata inaugurata con questo modello e ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo i nostri valori. Le nostre radici si fondano su un passato glorioso, ma ci stanno anche proiettando in un futuro appassionante”.

Questo importante riconoscimento segue quello ottenuto da PEUGEOT 208 nel 2019 nella categoria “Production Cars” e conferma la coerenza con cui il brand PEUGEOT sta mostrando un’evoluzione in termini di dinamismo e raffinatezza, lavorando su linee audaci e forti, ma comunque coerenti con le radici storiche del Marchio che nasce nel 1810. Lo stile della nuova PEUGEOT 308, con la nuova immagine di brand rivelata all'inizio dell'anno, segna un nuovo capitolo della storia del Marchio e traccia una nuova strada per lo stile del Brand.