Peugeot svela gli interni della nuova 3008

Il Nuovo PEUGEOT panoramic i-COCKPIT® rappresenta la metamorfosi del brand PEUGEOT.

Il PEUGEOT i-Cockpit® di nuova generazione del futuro PEUGEOT 3008 lascerà un segno indelebile grazie all’impressionante schermo panoramico curvo ad alta definizione da 21 pollici che fluttua sopra la plancia. Completano questo nuovoi-Cockpit® un nuovo volante compatto e gli i-Toggles. In un decennio di successi e di evoluzioni, il PEUGEOT i-Cockpit® non aveva mai subìto una tale metamorfosi.

ALLURE: A bordo, un vero effetto entusiasmante e raffinato, con lo schermo panoramico ad alta definizione dal 21 pollici che fluttua sopra la plancia.

ECCELLENZA: Un abbinamento di materiali inediti e finiture di alta qualità oltre a nuovi servizi connessi.

EMOZIONE: Un PEUGEOT i-Cockpit® per un piacere di guida intuitivo in tutta sicurezza e un design arioso, per il benessere a bordo.

L’ambizione delle equipe di PEUGEOT è reinventare gli elementi fondamentali che renderanno Nuovo PEUGEOT panoramic i-Cockpit® una proposta unica sul mercato, in grado di offrire ai conducenti e ai passeggeri un livello sempre maggiore di piacere, sicurezza, comfort e benessere.

Prodotte da più di 10 anni in quasi 10 milioni di unità, le diverse generazioni di PEUGEOT i-Cockpit® hanno integrato le nuove tecnologie disponibili: quadro strumenti digitale, connettività wireless, comandi vocali, effetti 3D, i-Toggles personalizzabili, ecc. Oggi, PEUGEOT passa a un livello superiore con il nuovissimoi-Cockpit® che trasforma l’esperienza di guida: il Nuovo PEUGEOT panoramic i-Cockpit®