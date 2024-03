Piaggio Fast Forward svela kilo™: il futuro della logistica industriale

Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio, ha fatto un'impressionante presentazione al Modex di Atlanta, svelando kilo™, un rivoluzionario robot hand free progettato per trasformare la logistica industriale.

kilo™ è un pianale robotizzato con una capacità di carico fino a 130kg, equipaggiato con un innovativo pacchetto di sensori e imaging radar 4D sviluppati da PFF. Questa tecnologia consente a kilo™ di seguire l'operatore, muoversi autonomamente e percorrere oltre 100 tracciati memorizzati.

Greg Lynn, CEO di Piaggio Fast Forward, ha commentato: "La nostra tecnologia robotica sta potenziando la forza lavoro in tutto il mondo; kilo™ offre opzioni personalizzabili con la possibilità di utilizzare gli strumenti software più innovativi per gestire il rapporto uomo-robot."

kilo™ è progettato per lavorare al fianco delle persone, riducendo il rischio di lesioni e consentendo agli utenti di spostare materiali in modo naturale. È la prima applicazione del software comportamentale autonomo Travel on Known Paths di PFF.

La piattaforma di kilo™ è altamente personalizzabile e può essere equipaggiata con carrelli o scaffali specifici per il settore o la struttura di impiego. L'applicazione mobile PFF pro™ tools consente la gestione semplice di una flotta di robot e l'aggiornamento costante del software.

Il Gruppo Piaggio integrerà kilo™ nelle nuove linee produttive di Moto Guzzi a Mandello del Lario, con l'obiettivo di agevolare e supportare le manovre degli operatori. L'utilizzo di kilo™ è previsto anche negli altri poli produttivi del Gruppo in Italia, in India, Vietnam e Indonesia.

kilo™ si unisce alla gamma di robot di Piaggio Fast Forward, affiancando i droni terrestri gita® e gitamini®. In futuro, con un regolamento stradale adeguato, i robot di Piaggio Fast Forward potranno muoversi autonomamente su marciapiedi e strade pedonali, rispondendo alla crescente richiesta di consegna dell'ultimo miglio e a domicilio.

Oltre alla logistica, PFF è impegnata nello sviluppo di sensori con tecnologia dedicati anche al mondo delle due ruote, come dimostrato dal sistema PFF Rider Assistance Solution, debuttato sulla nuova adventure bike Moto Guzzi Stelvio. Questi sensori radar offrono una sicurezza senza pari, garantendo funzioni cruciali come Forward Collision Warning, Blind Spot Information System, Lane Change Assist e Following Cruise Control.

Piaggio Fast Forward sta davvero ridefinendo il futuro della robotica e della mobilità con kilo™ e altre soluzioni innovative, promettendo un mondo più sicuro, efficiente e connesso.