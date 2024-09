Piaggio nuovo MP3 310, l’evoluzione della mobilità urbana su tre ruote

L’universo Piaggio MP3, il primo scooter a tre ruote al mondo, continua la sua evoluzione con il lancio del nuovo Piaggio MP3 310.

Dopo l’introduzione delle versioni maxi 400 e 530 nel 2022, il nuovo modello offre una versione compatta e accessibile, mantenendo un elevato livello di comfort e sicurezza, ma con dimensioni ridotte e una guida agile e dinamica. Grazie alla tecnologia Piaggio a tre ruote, il MP3 310 è guidabile con la semplice patente auto, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca un’alternativa pratica all’auto.

Il motore 310 hpe (High Performance Engine) rappresenta una novità assoluta, aumentando la cilindrata a 310 cc rispetto ai precedenti 278 cc. Questo incremento porta a una migliore guidabilità, riduzione dei consumi e prestazioni più fluide, con una velocità massima incrementata a 129 km/h. Oltre alle ottime performance, il motore Euro 5+ garantisce un’esperienza di guida silenziosa, consumi ridotti e maggiore efficienza, mantenendo allo stesso tempo un’eccellente affidabilità.

Il design del Piaggio MP3 310 si ispira chiaramente al mondo automobilistico. Il frontale completamente ridisegnato, con gruppo ottico full LED e spoiler aerodinamico, offre un look moderno e aggressivo. Le dimensioni compatte e la sella a due livelli migliorano il comfort, mentre il vano sottosella, capiente e pratico, aggiunge ulteriore funzionalità al modello. La strumentazione digitale con display LCD da 5” fornisce tutte le informazioni utili al conducente, dalla velocità al consumo medio, rendendo la guida un’esperienza intuitiva e sicura.

Il nuovo MP3 310 è disponibile in due versioni: Standard e Sport. La versione Standard si distingue per eleganza e sobrietà, con colorazioni come il Bianco Luna e il Grigio Grafite, mentre la versione Sport, con tinte più aggressive come il Nero Meteora e il Grigio Mercurio, enfatizza un look più grintoso con dettagli sportivi, cerchi ridisegnati e accenti blu a contrasto. Entrambe le versioni sono equipaggiate con il sistema frenante ABS e ASR, che garantisce sicurezza su ogni tipo di terreno, anche nelle condizioni più avverse come l’asfalto bagnato. Il sistema Piaggio MIA, presente di serie nella versione Sport, permette di collegare lo smartphone al veicolo, fornendo una serie di funzionalità avanzate come la gestione delle chiamate e della musica, oltre a dati dettagliati sul viaggio.

Piaggio MP3 310 ridefinisce l’equilibrio tra comfort, tecnologia e sicurezza, posizionandosi come una delle opzioni più avanzate per chi desidera un mezzo versatile e pratico per la mobilità urbana. Grazie alle sue dimensioni compatte, alle elevate prestazioni e al design ispirato all’automotive, questo scooter a tre ruote è pronto a conquistare le strade cittadine, offrendo una guida più sicura e divertente per tutti.