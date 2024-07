Piaggio: performance solida nonostante il rallentamento dei mercati

Michele Colaninno, Amministratore delegato del Gruppo Piaggio, ha commentato i risultati semestrali del 2024 con toni ottimistici nonostante le difficoltà incontrate in alcuni mercati internazionali.

"Piaggio consolida ancora una volta marginalità molto positive, in linea con quanto ci eravamo prefissati. La strategia di prodotto si conferma corretta e il rafforzamento dei nostri marchi nel mondo sta procedendo bene," ha dichiarato Colaninno. Nel secondo trimestre, Moto Guzzi e Aprilia hanno registrato il record di vendita di 11.888 motociclette in Europa.

Piaggio ha registrato un rallentamento principalmente in Asia e America, con una previsione di mercati in recupero in alcune regioni del sud est asiatico nella restante parte dell’anno. In contrasto, il mercato indiano ha performato bene e si prevede continui a migliorare rispetto al 2023. Le crisi politiche internazionali e le normative logistiche stanno aumentando i costi, richiedendo una gestione prudente e attenta delle risorse.

I ricavi consolidati del Gruppo Piaggio sono stati pari a 990,3 milioni di euro, in calo del 15,2% rispetto ai 1.167,2 milioni di euro del primo semestre 2023. Tuttavia, il margine lordo industriale ha raggiunto i 295 milioni di euro, rappresentando il 29,8% del fatturato, in crescita rispetto al 28,1% del 2023. Le spese operative sono state ridotte a 190,9 milioni di euro, migliorando la produttività del Gruppo.

L’EBITDA consolidato è stato di 173,8 milioni di euro, con un EBITDA margin del 17,5%, in crescita rispetto al 16,4% dello stesso periodo del 2023. Il risultato operativo (EBIT) si è attestato a 104,1 milioni di euro, con un EBIT margin del 10,5%. Nonostante il calo del risultato ante imposte a 77,8 milioni di euro, Piaggio ha mantenuto un utile netto positivo di 52,1 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto (PFN) è migliorato a -408 milioni di euro, rispetto ai -434 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Il patrimonio netto del Gruppo è cresciuto a 443,2 milioni di euro. Nel primo semestre 2024, Piaggio ha investito 77,3 milioni di euro, rispetto ai 65,8 milioni di euro del primo semestre 2023, dimostrando un impegno costante nell’innovazione e nello sviluppo dei prodotti.

Nel primo semestre 2024, Piaggio ha venduto complessivamente 270.100 veicoli, in calo del 16,8% rispetto ai 324.600 veicoli venduti nello stesso periodo del 2023. Le vendite di veicoli a due ruote sono state pari a 211.200 unità, registrando un fatturato netto di 788 milioni di euro, inclusi ricambi e accessori. In Europa, Piaggio ha mantenuto una quota del 21,4% nel segmento scooter, mentre in Nord America ha raggiunto il 27,2%.

Il settore dei veicoli commerciali ha visto un incremento delle vendite del 3,1%, con 58.900 unità vendute e un fatturato netto di 202,3 milioni di euro. Le performance positive nelle Americhe e in India hanno contribuito significativamente a questi risultati, con un aumento del fatturato del 39,5% nelle Americhe e del 2,9% in India.

Piaggio Fast Forward (PFF), la divisione del Gruppo Piaggio focalizzata sulla robotica, continua a innovare con i suoi droni terrestri gita®, gitamini® e il nuovo kilo™, un robot con tecnologia smart following. Prodotto a Boston, kilo™ può caricare fino a 130kg e navigare autonomamente grazie a sofisticati sensori e imaging radar 4D.

PFF ha anche sviluppato sensori avanzati montati sulla nuova Moto Guzzi Stelvio, migliorando la sicurezza con sistemi di assistenza alla guida (ARAS). Questi sistemi sono fondamentali per la prevenzione degli incidenti e la protezione dei motociclisti.

Tra gli eventi significativi del semestre, spiccano il debutto delle nuove Vespa Primavera 150 e Vespa Sprint 150 in Cina, e l’edizione 2024 di Aprilia All Stars a Misano, che ha attirato oltre 20.000 appassionati. Inoltre, Michele Colaninno è stato rieletto Presidente di ACEM per un secondo mandato, consolidando la leadership del Gruppo Piaggio nell’industria motociclistica europea.

Il Gruppo ha anche lanciato il progetto Vespa “The Empty Space”, un’iniziativa che incarna i valori senza tempo del marchio, accompagnata da una collezione moda Vespa Summer Edit e Vespa By The Sea.