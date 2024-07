Pirelli al Goodwood Festival: svela i pneumatici del futuro

Pirelli ha inaugurato una nuova era dei pneumatici al Goodwood Festival of Speed 2024, presentando innovazioni all'avanguardia che combinano connettività e sostenibilità.

I nuovi pneumatici Pirelli sono dotati di sensori avanzati che raccolgono e trasmettono informazioni cruciali, migliorando sia le prestazioni che la sicurezza dei veicoli. Inoltre, questi pneumatici sono realizzati con materiali certificati da terze parti indipendenti, garantendo un approccio ecocompatibile e responsabile.

Una delle principali novità è il Pirelli CyberTM Tyre, un sistema innovativo che permette ai pneumatici di dialogare con i sistemi di controllo del veicolo, come ABS, ESP e controllo di trazione. Questa tecnologia sarà adottata inizialmente dalla Pagani Utopia, migliorando la gestione dinamica del veicolo in base alle condizioni del pneumatico. I sensori integrati nel battistrada comunicano tramite Bluetooth con l'elettronica dell'auto, ottimizzando le prestazioni e riducendo lo spazio di arresto in condizioni diverse, come la guida invernale o con pneumatici semi-slick.

Pirelli continua a investire in Ricerca & Sviluppo per sostituire i materiali di origine fossile con quelli naturali, certificati da FSC™ (Forest Stewardship Council™). Entro il 2026, tutta la gomma naturale utilizzata nelle fabbriche europee sarà certificata FSC™, assicurando che le foreste siano gestite in modo sostenibile. Un esempio di questo impegno è la collaborazione con Jaguar Land Rover (JLR), che utilizzerà pneumatici con materiali certificati FSC™ su una vasta gamma di veicoli di lusso.

Pirelli ha accelerato lo sviluppo di nuovi prodotti grazie all'uso di strumenti avanzati come la virtualizzazione e l'intelligenza artificiale. Questi investimenti hanno portato all'introduzione della tecnologia Elect, specificamente progettata per i veicoli elettrificati, e del P Zero E, il primo pneumatico UHP con oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati. Il nuovo P Zero Winter 2 Elect, presentato recentemente, è caratterizzato da un contenuto superiore al 50% di materiali naturali o riciclati, validato da terze parti.

Pirelli al Goodwood Festival of Speed 2024 ha mostrato come l'innovazione e la sostenibilità possano andare di pari passo. Con pneumatici che dialogano con l'elettronica del veicolo e materiali certificati FSC™, Pirelli si pone come leader nel mercato dei pneumatici del futuro, combinando prestazioni elevate con un approccio ecocompatibile.