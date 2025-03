Pirelli Design collabora con Denis Dekovic: nasce la linea lifestyle ispirata alla Formula 1

Pirelli Design annuncia una prestigiosa collaborazione con il designer internazionale Denis Dekovic, inaugurando un nuovo progetto lifestyle

che coniuga glamour, estetica e la tradizionale eccellenza tecnologica del marchio. La partnership darà vita a collezioni esclusive di abbigliamento e accessori che riflettono la filosofia di Pirelli, tra performance sportive e lusso contemporaneo.

Il primo prodotto di questa collaborazione è la Special Edition Podium Caps, cappellini esclusivi che i piloti di Formula 1® indosseranno sul podio durante 14 Gran Premi della stagione 2025. Ogni modello rappresenta un omaggio alla cultura e alla tradizione del Paese ospitante, unendo materiali pregiati e lavorazione artigianale all’identità forte e vincente di Pirelli nel motorsport.

La collezione è acquistabile già dalla settimana del Gran Premio d’Australia sul nuovo e-commerce ufficiale di Pirelli (https://store.pirelli.com/) e presso selezionati punti vendita premium internazionali.

Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion, ha sottolineato l’importanza strategica di questa partnership: "Con Denis Dekovic apriamo un nuovo capitolo nel mondo lifestyle, integrando design, innovazione e passione. Ogni capo riflette la nostra continua ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione che contraddistingue Pirelli."

Denis Dekovic, noto per la sua esperienza trentennale nel mondo dello sportswear, ha espresso grande entusiasmo per il progetto: "Collaborare con Pirelli significa combinare velocità, heritage e design contemporaneo. Ogni prodotto di questa collezione racconta una storia di performance, creatività e passione per il motorsport."

Durante l’anno saranno presentate ulteriori Capsule Collection esclusive, caratterizzate da un design innovativo e materiali tecnologicamente avanzati, concepite per soddisfare gli amanti dello stile e delle corse. Questa nuova linea conferma l’impegno di Pirelli verso l'eccellenza estetica e funzionale, consolidando il suo ruolo di leader non solo nelle competizioni automobilistiche, ma anche nel settore del lifestyle di alta gamma.

SCOPRI LA COLLEZIONE SU https://store.pirelli.com/