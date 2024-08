Pirelli Elect, oltre 500 omologazioni per pneumatici dedicati a EV e PHEV

Pirelli, leader nel settore della produzione di pneumatici, ha raggiunto un importante traguardo nel campo della mobilità elettrica, superando le 500 omologazioni per i suoi pneumatici Elect.

Questi pneumatici, lanciati nel 2019, sono stati progettati appositamente per rispondere alle esigenze specifiche delle auto elettriche e ibride plug-in, confermando la leadership dell'azienda in un segmento in rapida espansione.

Le auto elettriche (BEV) e ibride plug-in (PHEV) richiedono pneumatici con caratteristiche ben precise, dovute alle differenze sostanziali rispetto ai veicoli con motori a combustione interna. Il Chief Technical Officer di Pirelli, Piero Misani, sottolinea l'importanza di questa tecnologia: "Le auto elettriche necessitano di pneumatici specifici. Il numero di omologazioni ottenute conferma la validità della strada che abbiamo scelto di seguire, offrendo una tecnologia adattabile al veicolo, al pneumatico e alla stagionalità."

Uno dei principali vantaggi offerti dai pneumatici Pirelli Elect è l'aumento dell'autonomia delle batterie, grazie a una ridotta resistenza al rotolamento. Questa caratteristica può tradursi in un incremento fino a 50 km di percorrenza, con un conseguente risparmio annuo di circa 150 euro sulle ricariche. Inoltre, i Pirelli Elect sono dotati di mescole innovative che migliorano l'aderenza, gestendo efficacemente l'elevata coppia dei motori elettrici, e di strutture rinforzate per sopportare i carichi maggiori delle auto EV. Questi elementi contribuiscono a ridurre l'usura del pneumatico fino al 20%, prolungando la durata complessiva del prodotto.

Il comfort acustico è un altro punto di forza dei pneumatici Elect. Grazie alla mancanza del motore a combustione interna, i veicoli elettrici sono intrinsecamente più silenziosi. Pirelli ha sfruttato questa caratteristica, migliorando il comfort acustico all'interno dell'abitacolo fino al 20%, offrendo così un'esperienza di guida più confortevole e rilassante.

Il debutto della tecnologia Pirelli Elect è avvenuto con i pneumatici P Zero della prima generazione di Porsche Taycan. Da allora, questa tecnologia è stata integrata in un numero sempre crescente di pneumatici delle principali famiglie di prodotto Pirelli. La gamma P Zero, in particolare, è la più scelta dalle case automobilistiche Premium e Prestige per i loro modelli più sportivi, grazie alla capacità di combinare alte prestazioni con comfort ed efficienza, caratteristiche essenziali per i veicoli BEV e PHEV.

Oltre alla gamma P Zero, la tecnologia Elect è stata estesa anche alla gamma Scorpion, pensata per i SUV, e alla gamma Cinturato, destinata a berline e CUV. Pirelli ha inoltre incrementato la presenza della tecnologia Elect nei pneumatici invernali (22%) e all season (17%), offrendo vantaggi anche in termini di rumorosità e resistenza al rotolamento in condizioni climatiche difficili, grazie ai battistrada molto intagliati.

Il successo di Pirelli Elect nel settore dei pneumatici per veicoli elettrici e ibridi plug-in dimostra come l'azienda sia all'avanguardia nell'innovazione tecnologica, rispondendo alle sfide di un mercato in continua evoluzione e confermando la sua posizione di leader nel settore della mobilità sostenibile.