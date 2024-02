Pneumatici: la verità sulla durata e la marcatura DOT

Nonostante le numerose informazioni e consigli disseminati online, molti automobilisti si interrogano ancora sulla durata effettiva dei pneumatici e sulla presenza di una possibile data di scadenza.

Organizzazioni di riferimento come Assogomma e Federpneus puntualizzano con costanza che i pneumatici non hanno una scadenza prestabilita, ma questa affermazione sembra non placare la curiosità e i dubbi degli utenti, che continuano a cercare risposte sul portale www.pneumaticisottocontrollo.it.

La durata di un pneumatico è influenzata da una moltitudine di fattori, la maggior parte dei quali non prevedibili al momento della produzione. Questo include elementi come lo stile di guida, le condizioni del veicolo su cui il pneumatico è montato, le condizioni di conservazione e manutenzione, e non meno importante, le condizioni ambientali e di immagazzinamento. A causa di questa varietà di fattori, non esistono normative che stabiliscano una durata o una data di scadenza basata sulla data di fabbricazione del pneumatico.

La data di fabbricazione, obbligatoriamente presente sul fianco del pneumatico, serve principalmente per scopi di tracciabilità del prodotto da parte del produttore e non ha alcuna relazione diretta con la durata del pneumatico stesso. Questa data è spesso accompagnata dalla marcatura DOT, un codice che, oltre alla data, include informazioni sul luogo di fabbricazione e altri dettagli. È importante sottolineare che la marcatura DOT, acronimo di Department of Transportation degli Stati Uniti, non è obbligatoria nell'Unione Europea e non ha alcuna attinenza specifica con la durata del prodotto.

La durata di un pneumatico può quindi variare significativamente a seconda delle condizioni di utilizzo e di immagazzinamento. Fattori come carichi, velocità, pressioni di gonfiaggio, tipologia e condizioni delle strade, oltre agli urti e all'esposizione ad agenti atmosferici, giocano un ruolo cruciale. Analogamente, le condizioni di immagazzinamento, come temperatura, umidità, e la vicinanza a sostanze potenzialmente dannose, possono accelerare il processo di invecchiamento dei pneumatici.

In conclusione, la durata di un pneumatico non può essere definita a priori e non esiste una data di scadenza ufficiale. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione alle condizioni dei propri pneumatici, effettuando controlli regolari e sostituendoli quando necessario per garantire sicurezza e prestazioni ottimali.