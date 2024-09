Polestar e Allebike lanciano la mountain bike elettrica in edizione limitata

Polestar ha svelato una mountain bike elettrica in edizione limitata, in collaborazione con Allebike, specialista svedese nella produzione di biciclette di alta gamma.

Questo modello esclusivo, chiamato Allebike Elize Polestar Engineered, è pensato per affiancare i SUV elettrici Polestar 3 e Polestar 4, offrendo ai clienti un'esperienza di guida off-road unica e coinvolgente.

Il design della mountain bike si distingue per la sua finitura Space, con dettagli verniciati nel caratteristico Swedish Gold, un tocco distintivo di Polestar. A completare l'estetica di alto livello, troviamo un telaio in polimero rinforzato con fibra di carbonio, appositamente progettato per affrontare i percorsi trail ed enduro più impegnativi.

Prestazioni superiori grazie a una configurazione avanzata

La mountain bike elettrica è dotata di sospensioni di alta qualità, con l'ammortizzatore anteriore RXF38 m.2 29, che offre un'escursione di 170 mm, e il posteriore TTX2Air, con 160 mm di escursione. Queste sospensioni sono state regolate con cura per garantire una guida fluida e performante, rendendola perfetta per chi cerca una bicicletta per percorsi tecnici e discese impegnative.

Inoltre, la configurazione mullet, con ruote di diverse dimensioni, unita all'angolo di sterzo di 64 gradi, garantisce stabilità e agilità eccezionali, fondamentali per le discese tecniche.

Potenza e tecnologia avanzata

A spingere questa mountain bike troviamo il motore Shimano EP8, uno dei più avanzati sul mercato, alimentato da una batteria da 750 Wh. La potenza del motore offre un'elevata capacità di spinta in salita, permettendo a chi la guida di affrontare anche le pendenze più impegnative con facilità. L'integrazione del cambio automatico Shimano Auto shift e il forcellino elettrico offrono una transizione fluida tra le marce, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida.

Disponibilità e prezzo

La Allebike Elize Polestar Engineered è disponibile per l’acquisto direttamente dal sito Polestar Additionals, con un prezzo di listino di 8.900 €. Questa esclusiva mountain bike elettrica rappresenta un'ulteriore evoluzione della collaborazione tra Polestar e Allebike, iniziata con successo già in passato.