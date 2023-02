Polestar e Luminar ampliano la collaborazione per introdurre Polestar 5

Polestar e Luminar Technologies annunciano un ampliamento della loro collaborazione, integrando la tecnologia LiDAR a lungo raggio anche nei futuri veicoli Polestar.

L'utilizzo della tecnologia LiDAR continua a crescere di pari passo con l'aumento dell'attenzione globale per la sicurezza e l'autonomia di nuova generazione. L'ampliamento della partnership pone le basi per una collaborazione che riguarderà la progettazione industriale e l'integrazione della tecnologia di scansione laser 3D di Luminar su tutti i nuovi veicoli di Polestar, che ora includono anche Polestar 5 - la GT elettrica a 4 porte il cui lancio è previsto per il 2024 sulla base della concept car Polestar Precept.

Le due compagnie hanno una partnership esistente mediante Volvo Cars per la fornitura da parte di Luminar delle sue tecnologie LiDAR per Polestar 3, il primo SUV di Polestar lanciato e messo in vendita nei primi mercati a ottobre 2022.

In concomitanza con l'annuncio, le vendite di Polestar 3 con LiDAR di Luminar sono state anticipate, consentendo ai clienti di alcuni specifici mercati di effettuare ordini fin da ora, con consegne previste per il 2024.[2]

“Luminar è all'avanguardia nella tecnologia LiDAR a lungo raggio e questa collaborazione più stretta consentirà una maggiore innovazione nelle nostre auto future. Non vediamo l'ora di unire le nostre competenze in materia di progettazione, ricerca e sviluppo dei prodotti per offrire al marchio Polestar un'integrazione e delle funzionalità LiDAR davvero straordinarie", ha commentato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar.

"Grazie al successo della nostra collaborazione, la fiducia di Polestar nei confronti di Luminar e nel valore della nostra tecnologia ha continuato ad aumentare. Con questa nuova partnership e il nostro comune spirito pionieristico, espanderemo i confini della tecnologia e del design automobilistico verso nuovi territori per la prossima generazione", ha dichiarato Austin Russell, fondatore e CEO di Luminar.