Porsche 911 Carrera T: il modello per i puristi tra design ricercato e performance al top

Porsche introduce la nuova 911 Carrera T, un modello pensato per i veri appassionati di guida. Disponibile sia in versione coupé che cabriolet,

la Carrera T si distingue per il suo peso ridotto, un cambio manuale a sei rapporti e dettagli di design unici. Con 1.478 kg di peso, reso possibile dall’uso di finestrini ultraleggeri e da un isolamento interno ridotto, questa 911 è progettata per garantire una dinamica di guida ottimale, regalando al guidatore un piacere di guida puro e autentico.

Motore boxer biturbo e cambio manuale

La 911 Carrera T è alimentata da un motore boxer biturbo a sei cilindri da 3,0 litri, in grado di erogare 394 CV e una coppia di 450 Nm. Il cambio manuale a sei rapporti trasferisce tutta la potenza alle ruote posteriori, garantendo accelerazioni da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi per la versione coupé (4,7 secondi per la cabriolet). La velocità massima arriva a 295 km/h (293 km/h per la cabriolet). La funzione auto-blip integrata regola automaticamente la velocità tra motore e cambio, migliorando ulteriormente la fluidità e il controllo durante la guida sportiva.

Design sportivo ed elementi esclusivi

Esternamente, la Carrera T si fa notare per dettagli distintivi come il logo del cambio manuale sugli adesivi dei finestrini posteriori, le finiture in Grigio Vanadio sulle denominazioni dei modelli e il bordo dello spoiler posteriore. I cerchi Carrera S da 20/21 pollici con pneumatici differenziati (245/35 ZR20 all’anteriore e 305/30 ZR21 al posteriore) completano l’aspetto sportivo, offrendo maggiore aderenza e stabilità.

Per i colori della carrozzeria, la 911 Carrera T presenta una gamma che va dai classici nero e bianco fino a tonalità più vivaci come Blu Genziana e Giallo Cartagena. Inoltre, sono disponibili le opzioni Paint to Sample e Paint to Sample Plus per una personalizzazione totale.

Interni per puristi con tocchi raffinati

All’interno, la 911 Carrera T esprime la sua anima sportiva con sedili in nero, regolabili in quattro direzioni e con inserti in tessuto Sport-Tex, arricchiti dal tessuto tartan esclusivo per questo modello. Il cronometro Sport Chrono di serie sul cruscotto accentua il focus sulle performance, mentre la leva del cambio in legno laminato di noce a poro aperto offre un’esperienza tattile unica. Tra le opzioni, i sedili sportivi Plus a 18 vie o i sedili integrali ultraleggeri per chi cerca il massimo in termini di supporto e leggerezza.

Tecnologie e assetto per prestazioni al top

Dotata di sospensioni PASM ribassate di 10 mm e di un asse posteriore sterzante, la Carrera T è studiata per una guida dinamica e precisa. Il sistema di sospensioni sportive è stato messo a punto esclusivamente per questo modello, migliorando la maneggevolezza su curve e tratti tecnici. L’impianto frenante con dischi da 350 mm e pinze a sei pistoncini garantisce frenate potenti e sicure anche nelle condizioni più intense.

Prezzi e disponibilità

La Porsche 911 Carrera T è disponibile da subito per l’ordine, con un prezzo di partenza di 147.320 euro per la versione coupé, inclusa IVA ed equipaggiamento specifico. Per chi preferisce il piacere di guida all’aria aperta, la 911 Carrera T Cabriolet è disponibile a partire da 161.751 euro.