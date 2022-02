Porsche, arriva la prima Macan T

Alla fortunata serie di modelli Porsche si aggiunge ora la Macan T. Si tratta della prima sportiva a quattro porte a portare questa denominazione speciale in precedenza riservata ai modelli 911 e 718.

In Porsche, la lettera T indica fin dagli anni '60 una modalità di guida dinamica unica nel suo genere. T sta per 'Touring' e contraddistingue i modelli che offrono un'esperienza di guida straordinariamente autentica grazie a una messa a punto precisa, equipaggiamenti esclusivi e motori efficienti. Fedele allo spirito della Porsche 911 T del 1968, la nuova Macan T si distingue per l’assetto incredibilmente dinamico e il leggerissimo motore turbo da due litri, abbinati a un design atletico e a una dotazione di serie ottimale per uno stile di guida sportivo. Con queste caratteristiche, la nuova Macan T va a collocarsi nella gamma fra la Macan e la Macan S.



Motore turbo da due litri con una potenza di 265 CV: leggero e agile. Il quattro cilindri turbo da due litri della Macan T riunisce grande agilità, peso ridotto e un design compatto in un pacchetto che offre un equilibrio ideale tra peso e prestazioni. Rispetto al motore V6 biturbo da 2,9 litri dei modelli Macan S e GTS, il powertrain della Macan T pesa 58,8 kg in meno sull'asse anteriore, garantendo alla vettura eccellenti prestazioni in partenza e un'ottima tenuta di strada in curva.



La Macan T eroga 195 kW (265 CV) e 400 Nm di coppia motrice, caratteristiche che si addicono perfettamente al preciso design della vettura e garantiscono una guida esaltante. Come spesso accade nei SUV compatti, il motore è abbinato a un velocissimo cambio a doppia frizione (PDK) a sette rapporti e al sistema di trazione integrale attiva Porsche Traction Management (PTM). Un'ampia estensione della coppia assicura un'accelerazione reattiva in tutte le situazioni di guida. Con il pacchetto Sport Chrono di serie, che comprende il selettore di modalità e il tasto Sport Response sul volante, la Macan T accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 232 km/h.



Telaio con assetto speciale ribassato di 15 millimetri o più La Macan T è l'unico modello Porsche a disporre di sospensioni in acciaio con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori di serie, oltre alla carrozzeria ribassata di 15 millimetri. Le barre antirollio sull'asse anteriore sono più rigide e la messa a punto del telaio è stata ottimizzata per creare un perfetto sistema di sospensione per la vettura e la catena cinematica, ottenendo un comportamento dello sterzo molto reattivo e un’elevata maneggevolezza.



Anche il sistema Porsche Traction Management (PTM) è stato adeguato alle esigenze di guida della Macan T e appositamente progettato con una polarizzazione verso le ruote posteriori. Come optional, è possibile aggiungere le sospensioni pneumatiche adattive con PASM e abbassare la carrozzeria di altri 10 millimetri, una novità per i modelli Macan con motori a quattro cilindri. Si può anche aggiungere il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus): il sistema di ripartizione della coppia è stato adattato alle caratteristiche dinamiche del modello T e affina ulteriormente la dinamica di guida.



Dettagli esclusivi dentro e fuori, elementi decorativi verniciati in Grigio Agata metallizzato sul frontale, sulla fiancata e nella sezione posteriore della Macan T la differenziano dagli altri modelli della serie. L'esclusivo colore a contrasto è visibile sul frontale verniciato, sugli specchietti esterni, sui Sideblade, sullo spoiler del tetto e sui loghi nella parte posteriore. I terminali di scarico sportivi e le finiture dei finestrini laterali in Nero (lucido) sono inclusi nella dotazione standard e i Sideblade riportano il logo "Macan T" in Nero. I cerchi Macan S da 20 pollici, esclusivamente in titanio scuro, sono forniti di serie. I clienti possono scegliere tra una gamma di 13 tonalità in tinta unita, metallizzate e speciali per gli esterni.



Gli interni della Macan T creano un'atmosfera particolare. I sedili sportivi di serie, riscaldati e regolabili elettricamente a otto vie, hanno un rivestimento esclusivo basato sul pacchetto pelle nera. Le fasce centrali dei sedili anteriori e dei sedili posteriori più esterni recano il motivo Sport-Tex Stripe, mentre lo stemma Porsche in rilievo decora i poggiatesta anteriori. Il colore a contrasto degli esterni è riproposto all'interno della vettura nelle impunture decorative argentate dei sedili, dei poggiatesta e del volante.



La dotazione di serie comprende anche un volante sportivo multifunzione GT riscaldato e il cronometro Sport Chrono nella parte superiore del cruscotto. I batti-tacco sono in alluminio nero come standard e presentano il logo Macan T. Tra gli optional, il volante sportivo multifunzione GT in Race-Tex con finiture in carbonio e uno ionizzatore.



La Macan T beneficia inoltre di tutti i nuovi elementi introdotti nell'ambito dell'aggiornamento dei modelli dell'estate 2021, come la nuova console centrale dal sofisticato effetto vetro e con superficie tattile, e il sistema Porsche Communication Management (PCM) pienamente connesso in Rete con touch screen da 10,9 pollici e navigazione online di serie. Le consegne in Italia inizieranno a maggio 2022.