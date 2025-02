Porsche Italia chiude il 2024 con un nuovo record di vendite: +8%

Porsche Italia raggiunge un nuovo traguardo nel 2024, consolidando la sua posizione come terzo mercato singolo europeo per volumi.

Con 8.223 unità consegnate ai clienti finali, l’azienda segna una crescita dell’8% rispetto al 2023, confermando il successo della sua strategia basata su rinnovamento della gamma e customer experience avanzata.

L’anno si è chiuso con importanti novità di prodotto, tra cui il debutto delle nuove Panamera, Taycan, 911 e Macan. Inoltre, l’evoluzione dell’ecosistema di vendita e interazione con i clienti ha contribuito a migliorare il posizionamento del brand nel mercato premium italiano.

"Siamo orgogliosi di inaugurare il 2025, anno del quarantesimo anniversario di Porsche Italia, con il miglior risultato di vendite di sempre. Questo record dimostra la solidità della nostra gamma e il valore della nuova esperienza cliente, che mira a offrire un’interazione ancora più coinvolgente con il marchio”, ha dichiarato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia.

Macan guida le vendite, elettrificazione in crescita

Analizzando le performance per modello, Porsche Macan si conferma il best-seller con 3.011 unità consegnate, pari al 37% delle vendite totali, di cui 781 esemplari della nuova versione elettrica.

Seguono:

Cayenne con 2.542 unità (31% del totale)

con 2.542 unità (31% del totale) 911 con 1.512 unità (18%)

con 1.512 unità (18%) 718 Boxster e Cayman con 417 unità (5%)

con 417 unità (5%) Panamera, rinnovata nel 2024, con 406 unità (5%)

rinnovata nel 2024, con 406 unità (5%) Taycan, aggiornata lo scorso anno, con 335 unità (4%)

L’elemento più significativo riguarda la crescita delle vendite BEV: le vetture completamente elettriche hanno raggiunto 1.116 unità vendute, pari al 13,6% del totale. Un dato in forte crescita rispetto alla media del mercato italiano, dove le BEV rappresentano appena il 4,2% delle vendite. Considerando anche le ibride plug-in (PHEV), la quota di veicoli elettrificati di Porsche Italia sale fino al 37,4%.

Questi risultati confermano la strategia multimotore del brand, che punta su un mix tra endotermico, ibrido plug-in ed elettrico per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Ecosistema Porsche: strategia di vendita tra fisico e digitale

Il successo di Porsche Italia nel 2024 è stato trainato non solo dai prodotti, ma anche da un ecosistema di customer experience sempre più integrato, con un focus su digitalizzazione e interazione diretta con i clienti.

Destination Porsche : entro fine 2025, metà dei Centri Porsche italiani adotteranno il nuovo format architettonico, che trasforma i concessionari in Point of Experience, con eventi esclusivi, formazione avanzata e nuove modalità di interazione con il cliente.

: entro fine 2025, metà dei Centri Porsche italiani adotteranno il nuovo format architettonico, che trasforma i concessionari in Point of Experience, con eventi esclusivi, formazione avanzata e nuove modalità di interazione con il cliente. Crescita dell’e-commerce : le vendite online sono cresciute del +15%, grazie all’estensione dell’offerta anche alle vetture nuove.

: le vendite online sono cresciute del +15%, grazie all’estensione dell’offerta anche alle vetture nuove. Porsche Experience Center Franciacorta : oltre 68.000 visitatori e 25.000 esperienze di guida in tre anni, consolidando il ruolo del centro come polo strategico per il brand.

: oltre 68.000 visitatori e 25.000 esperienze di guida in tre anni, consolidando il ruolo del centro come polo strategico per il brand. Porsche@CityLife Milano: il flagship store urbano ha avuto un impatto diretto sulle vendite di vetture elettriche, con il 40% degli acquisti influenzati dall’esperienza dello store.

The Flat by Macan: l’arte incontra il brand a Milano

Nel 2024, Porsche Italia ha lanciato The Flat by Macan, un’installazione gonfiabile ispirata alla nuova Macan, realizzata con Lux Entertainment e Balloon Museum. L’iniziativa, che ha ospitato la conferenza stampa annuale, ha rafforzato il legame tra il brand e il pubblico urbano, in un contesto artistico e innovativo.

"Per un’auto non convenzionale, serviva un’iniziativa altrettanto dirompente”, ha spiegato Innocenti.

40° anniversario e nuova Market Edition in collaborazione con Ferragamo

Nel 2025, Porsche Italia celebrerà il suo 40° anniversario con una Market Edition speciale, in collaborazione con Ferragamo. Questa edizione limitata includerà 40 esemplari di 911 4 GTS e 12 Taycan 4S, che saranno presentati nel corso dell’anno.

Crescita solida e visione futura

L’8% di crescita annua e la leadership nel segmento premium confermano Porsche Italia come attore chiave nel mercato automotive nazionale. Con una strategia basata su portfolio diversificato, digitalizzazione e customer experience avanzata, il brand si prepara a un 2025 di celebrazioni e nuove sfide, consolidando la propria posizione nell’era dell’elettrificazione.