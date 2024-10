Porsche nuova 911 GT3: la sportiva estrema si rinnova con pacchetti Weissach e Touring

Nell'anno del suo anniversario, Porsche rilancia la 911 GT3, una vettura che continua a rappresentare il punto di riferimento per le auto sportive stradali orientate alla pista.

Con una significativa riduzione del peso e l'introduzione di nuovi pacchetti personalizzabili come il Weissach e il Touring, la nuova 911 GT3 si prepara a conquistare sia gli amanti delle alte prestazioni che coloro che cercano una sportiva raffinata per l'uso quotidiano.

Motore da 510 CV e prestazioni da brivido

Il cuore della nuova 911 GT3 è un motore boxer da 4,0 litri ad aspirazione naturale, capace di erogare una potenza impressionante di 375 kW (510 CV) e 450 Nm di coppia. Grazie a questo motore, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi con il cambio a doppia frizione PDK a 7 velocità, mentre la versione con cambio manuale a 6 rapporti raggiunge i 100 km/h in 3,9 secondi. La velocità massima varia leggermente tra le due versioni, con la 911 GT3 PDK che tocca i 311 km/h e la manuale che arriva a 313 km/h.

La potenza, unita a un peso ridotto, conferisce alla 911 GT3 un rapporto peso-potenza di 2,8 kg/CV nella configurazione più leggera. L'equilibrio tra performance e agilità è garantito dall'ottimizzazione del sistema di sospensioni e dall'utilizzo di braccetti longitudinali aerodinamici sull'assale anteriore, che migliorano la deportanza e il raffreddamento dei freni. Inoltre, il sistema anti-affondamento riduce il beccheggio durante le frenate da alta velocità, garantendo una stabilità superiore in pista.

Design affilato e aerodinamica avanzata

La 911 GT3 si presenta con una linea ancora più affilata e aerodinamica. Le modifiche al diffusore anteriore e posteriore, le nuove prese d'aria e l'inedito spoiler posteriore con piastre laterali angolate ottimizzano il flusso d'aria e aumentano la deportanza. I proiettori a LED con tecnologia Matrix, con l'opzione dell'anello decorativo bianco, migliorano ulteriormente il design senza compromettere la funzionalità, eliminando la necessità di luci extra sotto il paraurti.

Pacchetto Weissach e Touring: personalizzazione per la pista e la strada

La nuova 911 GT3 introduce per la prima volta il celebre pacchetto Weissach, pensato per chi desidera un'esperienza di guida estrema in pista. Questo pacchetto comprende una serie di componenti in fibra di carbonio (CFRP) per ridurre il peso, inclusi la barra antirollio, le aste di accoppiamento e le piastre laterali dell'alettone. I cerchi in magnesio opzionali riducono ulteriormente il peso complessivo del veicolo di nove chilogrammi.

Per coloro che preferiscono una sportiva elegante e raffinata per l'uso quotidiano, il pacchetto Touring è disponibile fin dal lancio. La 911 GT3 con pacchetto Touring rinuncia all'ala fissa, preservando così la linea iconica della 911, mentre uno spoiler posteriore estensibile e un nuovo design delle alette nel sottoscocca assicurano il bilanciamento aerodinamico. Gli interni sono caratterizzati da rivestimenti in pelle di alta qualità, creando un ambiente classicamente sportivo. Inoltre, per la prima volta, sono disponibili i sedili posteriori su richiesta.

Peso ridotto e tecnologia avanzata

La leggerezza è un elemento centrale nella nuova 911 GT3. Il modello pesa solo 1.420 kg grazie a una serie di innovazioni, come i cerchioni in alluminio che riducono il peso delle masse non sospese di oltre 1,5 kg e la batteria agli ioni di litio da 40 Ah che contribuisce a ridurre ulteriormente il peso complessivo. Con i pacchetti Weissach o Leichtbau (leggero), la vettura può essere configurata con cerchi in magnesio forgiato che consentono un ulteriore risparmio di nove chilogrammi.

Interni e tecnologia per una guida da pista

L'interno della 911 GT3 riflette il focus sulla sportività. Oltre ai classici sedili sportivi, è disponibile come optional un innovativo sedile avvolgente leggero con guscio in CFRP, regolazione elettrica dell'altezza e schienale ribaltabile, pensato per chi utilizza la vettura in pista con casco. Il cruscotto digitale, con display semplificato in modalità "Track Screen", fornisce al pilota solo le informazioni essenziali durante la guida in pista, come la pressione degli pneumatici e il momento ottimale per il cambio di marcia.

Prezzi e disponibilità

La nuova Porsche 911 GT3 è già disponibile per l'ordine in Italia a partire da 215.543 euro, IVA inclusa. Il pacchetto Weissach ha un costo aggiuntivo di 23.204 euro, mentre il pacchetto Leichtbau è disponibile a 34.721 euro. La 911 GT3 con pacchetto Touring mantiene lo stesso prezzo di partenza, offrendo una versione senza compromessi per chi cerca una vettura elegante ma altamente performante.

La nuova 911 GT3 continua a incarnare lo spirito di innovazione e prestazioni estreme di Porsche, offrendo agli appassionati una sportiva di altissimo livello, pronta per la pista o per le strade di tutti i giorni, senza mai rinunciare all'eleganza che contraddistingue il marchio.