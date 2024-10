Porsche: nuova Macan Elettrica, potenza, versatilità e prestazioni senza compromessi

La nuova Porsche Macan elettrica fissa nuovi standard nel segmento dei SUV, offrendo una combinazione perfetta di prestazioni, tecnologia avanzata e fruibilità quotidiana.

Dopo averla testata in una varietà di condizioni dall’autostrada, alle tortuose strade dell’Appennino Pistoiese, fino al fuoristrada possiamo confermare che la Macan elettrica mantiene intatto lo spirito sportivo tipico del marchio, senza rimpiangere le versioni termiche precedenti.

A dieci anni dal debutto, la Macan torna in una veste completamente nuova e, per la prima volta, interamente elettrica. Disponibile nelle versioni Macan 4 e Macan Turbo, questo SUV garantisce un'esperienza di guida senza compromessi, grazie al powertrain da 470 kW (639 CV) per la Turbo, con una coppia massima di 1.130 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è impressionante: 5,2 secondi per la Macan 4 e solo 3,3 secondi per la Turbo, con velocità massime di 220 e 260 km/h rispettivamente.

Design e Proporzioni da Coupé

Il design della nuova Macan è un'evoluzione naturale dello stile Porsche, mantenendo le proporzioni sportive e affilate che rendono questa vettura immediatamente riconoscibile. La carrozzeria, lunga 4.784 mm, larga 1.938 mm e alta 1.622 mm, presenta un passo più lungo di 86 mm rispetto alla versione precedente, conferendo alla vettura una silhouette dinamica e muscolare. Gli eleganti cerchi da 22 pollici con pneumatici sfalsati e i fari a LED Matrix completano l'estetica sportiva.

Prestazioni su Strada e Fuoristrada

Abbiamo portato la Macan elettrica in autostrada, dove la potenza dei suoi motori elettrici sincroni a magneti permanenti (PSM) si fa subito notare. L'accelerazione è fulminea e fluida, con una spinta costante anche a velocità elevate,rispettando i limiti autostradali. La piattaforma PPE (Premium Platform Electric) con architettura a 800 Volt garantisce non solo prestazioni elevate, ma anche una ricarica rapida fino a 270 kW, permettendo di passare dal 10 all'80% in soli 21 minuti.

Sulle strette curve dell'Appennino Pistoiese, la Macan elettrica ha dimostrato la sua eccellente maneggevolezza e precisione di sterzo. Grazie al sistema Porsche Traction Management (ePTM) e al Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), la trazione integrale risponde in tempo reale con una velocità di reazione di 10 millisecondi, mantenendo la vettura stabile e sicura anche nelle curve più impegnative.

In fuoristrada, la Macan ha sorpreso per la sua versatilità. Nonostante sia un SUV con prestazioni da sportiva, si è comportata egregiamente anche su terreni più accidentati. La sospensione pneumatica con sistema PASM (Porsche Active Suspension Management) regola automaticamente l’assetto, offrendo una guida fluida anche su superfici irregolari. L’asse posteriore sterzante, presente per la prima volta su questo modello, rende la Macan incredibilmente agile nei tratti più stretti, permettendo di affrontare ogni tipo di terreno con sicurezza.

Tecnologia e Comfort

L’abitacolo della nuova Macan elettrica riflette la cura tipica di Porsche per il design e la tecnologia. All'interno, la consolle centrale si sviluppa verso l'alto, creando un ambiente focalizzato sul guidatore, mentre gli ampi finestrini conferiscono leggerezza agli interni. I sedili, più bassi rispetto alla precedente versione, offrono una seduta sportiva ma confortevole. Le nuove interfacce digitali, tra cui il quadro strumenti curvilineo da 12,6 pollici e lo schermo centrale da 10,9 pollici, sono intuitive e personalizzabili.

Inoltre, l'head-up display con tecnologia di Realtà Aumentata proietta le informazioni di navigazione direttamente sul parabrezza, migliorando ulteriormente l'esperienza di guida. La Macan offre anche un doppio vano bagagli, con una capacità totale di 540 litri nel bagagliaio posteriore e un "frunk" da 84 litri, garantendo spazio e praticità.

Ricarica e Autonomia

La batteria agli ioni di litio da 100 kWh, con capacità utilizzabile di 95 kWh, consente alla Macan un'autonomia fino a 613 km per la Macan 4 e fino a 591 km per la Macan Turbo, secondo il ciclo WLTP. Durante i test su strada, abbiamo apprezzato la possibilità di recuperare di energia durante la frenata rigenerativa, aumentando l'efficienza complessiva della vettura.

Per chi utilizza la Macan quotidianamente, la ricarica domestica tramite wallbox offre fino a 11 kW in corrente alternata, mentre nelle colonnine rapide la vettura può sfruttare il sistema di Bank Charging, che consente di dividere la batteria da 800 Volt in due da 400 Volt, per una ricarica rapida senza booster aggiuntivi.

La nuova Porsche Macan elettrica parte da 84.626 euro per la versione base con 360 CV, velocità massima di 220 km/h e 0-100 km/h in 5,7 secondi. La Macan 4, in listino da 88.187 euro, ha due propulsori elettrici, 220 km/h di punta e accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Salendo troviamo la Macan 4S a 94.917 euro (516 CV, 0-100 in 4,1 secondi) e la Turbo a 121.242 euro con 639 CV e 0-100 in soli 3,3 secondi.