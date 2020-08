Porsche Panamera si rifà il look e lancia la versione ibrida

Grandi novità in casa Porsche, che lancia sul mercato l’ultima versione di Panamera, berlina sportiva ibrida che mantiene intatte prestazioni e comfort.

È soprattutto con la Panamera Turbo S da 463 kW (630 CV), che la casa tedesca supera i valori prestazionali della precedente versione. La top di gamma eroga infatti 59 kW (80 CV) e 50 Nm in più e un’accelerazione da 0 a 100 km orari in soli 3,1 secondi. Il V8 biturbo da quattro litri è stato rielaborato a fondo per consentire alla vettura di raggiungere una velocità massima di 315 kmh.

Per trasferire questa potenza alla strada in modo controllato e massimizzare le prestazioni in curva, le sospensioni pneumatiche a tripla camera, il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori e il sistema di regolazione attiva del telaio e stabilizzazione del rollio Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) con Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) sono stati adattati specificamente a ciascun modello e ottimizzati di conseguenza. Il motore V8 biturbo della Panamera GTS è stato ottimizzato con attenzione specifica all’erogazione di potenza. Con 353 kW (480 CV) e 620 Nm, il propulsore della nuova Panamera GTS eroga 15 kW (20 CV) in più rispetto al modello precedente e assicura una progressione continua della potenza fin quasi al limite dei giri.

Il classico rombo del V8 risulta ancora più marcato di prima grazie al nuovo impianto di scarico sportivo di serie dotato di silenziatori posteriori asimmetrici. Sulle nuove Panamera e Panamera 4 commercializzate nel mondo viene ora montato il noto propulsore V6 biturbo da 2,9 litri con valori prestazionali che restano invariati a 243 kW (330 CV) e 450 Nm. I sistemi di regolazione del telaio e di controllo di tutti i nuovi modelli Panamera sono stati rivisitati in termini di sportività e comfort. Altri sistemi sono invece completamente nuovi. Con la nuova Panamera 4S E-Hybrid, Porsche presenta invece un ulteriore modello ibrido plug-in orientato alle prestazioni.

L’abbinamento intelligente della potente unità elettrica da 100 kW (136 CV), integrata nel cambio a doppia frizione PDK a otto rapporti, con il motore V6 biturbo da 2,9 litri e 324 kW (440 CV) si traduce in una potenza complessiva di 412 kW (560 CV) e una coppia massima complessiva di 750 Nm e in valori prestazionali decisamente notevoli: con il pacchetto Sport Chrono di serie, l'accelerazione da 0 a 100 kmh ferma il cronometro a 3,7 secondi. La velocità massima arriva a 298 km/h. Rispetto ai precedenti modelli ibridi, la capacità della batteria è stata aumentata da 14,1 a 17,9 kWh adottando celle ottimizzate, mentre le modalità di guida sono state ottimizzate nell'ottica di un recupero più efficiente. La Panamera 4S E-Hybrid vanta ora un'autonomia in modalità puramente elettrica fino a 54 km secondo il ciclo WLTP EAER City (ciclo NEDC: fino a 64 km).

La nuova Porsche Panamera può già essere ordinata e arriverà nelle concessionarie ad ottobre. In Italia, il prezzo di vendita parte da 97.080 euro per la Panamera con trazione posteriore. Tutti gli altri modelli sono a trazione integrale e saranno proposti a prezzi che partono da 101.228 euro per la Panamera 4, da 134.412 euro per la Panamera 4S E-Hybrid, da 145.026 euro per la Panamera GTS e da 190.044 euro per la Panamera Turbo S.