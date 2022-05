Purcaro DEKRA Italia: “Necessario investire per trasformare le nostre città"

“La smart mobility è un concetto sul quale occorre investire nella prospettiva di trasformare le nostre città in luoghi più vivibili e sicuri.

Componente essenziale della smart city è il concetto di smart mobility, una mobilità connessa, condivisa, pulita e sicura che per essere implementata richiede azioni strutturali volte a modernizzare il parco circolante e costruire le necessarie infrastrutture (fisiche e digitali). La realizzazione delle cosiddette smart road, dunque, sarà fondamentale al fine di prevenire e ridurre il numero di incidenti e consentire ai diversi utenti della strada di convivere riducendo i rischi. La mobilità urbana interconnessa, tuttavia, presenta alcuni rischi da affrontare per tempo sul fronte della cybersecurity e della tutela dei dati personali. La connettività diffusa che caratterizza ormai la nuova era digitale non può prescindere, dunque, da una maggiore protezione delle informazioni presenti in rete per evitare che esse vengano utilizzate per fini illeciti e o non autorizzati”. Lo ha dichiarato, Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, in occasione dell’evento ‘Smart cities: Solutions for a sustainable living’ che si è svolto a Milano presso il MADE - Competence Center Industria del Politecnico di Milano.