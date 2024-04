Purcaro, DEKRA: “Numeri allarmanti. Urge diminuire i rischi sulle strade

Nel 2022, l'Europa ha registrato un inquietante aumento degli incidenti stradali mortali, evidenziando una situazione che richiede interventi immediati e efficaci.

Secondo i dati Eurostat, si sono verificati 20.653 decessi a causa di incidenti stradali nell'Unione Europea, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Questi numeri, che equivalgono a una media di 46 decessi per milione di abitanti nell'UE e 54 in Italia, sono stati descritti come "allarmanti" da Toni Purcaro, Executive Vice President del DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia.

"In un contesto così critico, non possiamo rimanere inerti; dobbiamo agire con urgenza," afferma Purcaro. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui l'UE si confronta con la necessità di intensificare le campagne di prevenzione e di rafforzare il sistema di sanzioni per migliorare la sicurezza sulle strade. L'approvazione del Nuovo Codice della Strada viene vista da Purcaro come una "giusta occasione" per fare progressi significativi in questa direzione.

Nel tentativo di sensibilizzare ulteriormente il pubblico e promuovere una mobilità più sicura e sostenibile, DEKRA ha organizzato una serie di iniziative educative. Un esempio è il “Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile” allestito nel Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, nell'ambito del Villaggio per la Terra. Questo spazio di oltre 1000 mq è dedicato a studenti, famiglie, aziende e stakeholder per discutere e imparare sulla sicurezza stradale e la mobilità del futuro attraverso workshop e laboratori educativi.

L'iniziativa si propone di combinare l'istruzione alla pratica attraverso attività interattive, mirando a creare una maggiore consapevolezza dei rischi stradali e delle strategie per evitarli. "Attraverso queste attività, vogliamo che le persone non solo apprendano le norme di sicurezza stradale, ma che diventino anche ambasciatori di una guida sicura nelle loro comunità," sottolinea Purcaro.

Con l'aumento delle sfide legate alla sicurezza stradale, iniziative come quelle di DEKRA giocano un ruolo cruciale nel ridurre i rischi e nel promuovere un ambiente stradale più sicuro per tutti. L'obiettivo finale è di ridurre il numero degli incidenti mortali e garantire che le strade europee siano più sicure per i cittadini di oggi e di domani.