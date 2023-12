Purcaro,DEKRA Italia:"IA e sostenibilità spingono i profitti a valori record"

“Il 2023 per DEKRA è stato un anno da record. Le vendite, trainate dai nuovi settori strategici, intelligenza artificiale e sostenibilità, proiettano una crescita a due cifre.

Nonostante i pronostici per il 2024 parlino di uno scarso sviluppo globale, DEKRA ritiene che il posizionamento dell’azienda nei segmenti chiave (Cyber sicurezza, sostenibilità, mobilità del futuro e IA) farà raggiungere ottimi risultati in piena coerenza con il piano strategico. DEKRA negli scorsi 12 mesi ha offerto collaborazione a imprese, governi, università, centri di ricerca e, in questo ambito, l’esordio alla COP28 è solamente la riprova dell’esistenza di una forte richiesta di assistenza nel processo di accelerazione verso un futuro più sostenibile e innovativo. In un primo bilancio incentrato su risultati concreti, DEKRA ritiene che i prossimi anni saranno caratterizzati dalla raccolta dei frutti positivi degli investimenti”. Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East in merito ai risultati raggiunti dall’azienda negli ultimi 12 mesi. Iscriviti alla newsletter