Ram 1500 Ramcharger: l’innovazione che guida l’elettrificazione del marchio Ram

Ram, marchio iconico di Stellantis, accelera la sua corsa verso l’elettrificazione con il lancio anticipato del Ram 1500 Ramcharger 2025,

un rivoluzionario pick-up ad autonomia estesa progettato per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento a tecnologia e versatilità. Inizialmente previsto dopo il lancio del Ram 1500 REV, il Ramcharger arriverà per primo sul mercato, con ordini disponibili negli Stati Uniti a partire dalla prima metà del 2025. La disponibilità per il mercato europeo sarà annunciata successivamente.

La decisione di anticipare il Ramcharger è stata dettata dall’interesse crescente dei consumatori e dalla necessità di mantenere un vantaggio competitivo, soprattutto in un contesto in cui la domanda di pick-up completamente elettrici da mezza tonnellata registra segnali di rallentamento. Questa strategia punta a consolidare la posizione del marchio nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, un pilastro della gamma Stellantis.

Tecnologia Avanzata e Autonomia da Record

Il Ram 1500 Ramcharger rappresenta un punto di svolta per il settore. Dotato di un pacco batterie da 92 kWh, integrato con un generatore di bordo da 130 kW, il pick-up offre un’autonomia di ben 1110 km (circa 690 miglia), rendendolo uno dei veicoli elettrificati più performanti sul mercato.

L’energia viene inviata a due moduli di azionamento elettrico (EDM) posizionati sull’asse anteriore e posteriore, capaci di erogare una potenza combinata di 663 cavalli e una coppia massima di oltre 834 Nm. I dati sulle prestazioni sono altrettanto impressionanti: accelerazione da 0 a 60 mph in soli 4,4 secondi, capacità di traino fino a 14.000 libbre (circa 6350 kg), e una capacità di carico utile massima di 2625 libbre (circa 1190 kg), entrambe le migliori della categoria.

Ricarica Bidirezionale e Innovazioni Tecnologiche

Una delle caratteristiche più innovative del Ram 1500 Ramcharger è la ricarica bidirezionale. Questo sistema consente di trasferire energia da veicolo a veicolo o di alimentare una rete domestica, offrendo una flessibilità senza precedenti. La tecnologia è pensata per andare oltre la semplice mobilità, diventando un alleato sia per l’uso personale sia per le applicazioni commerciali.

Un Nuovo Capitolo per lo Stabilimento di Sterling Heights

La produzione del Ramcharger sarà affidata all’impianto di Sterling Heights, in Michigan, una struttura che ha storicamente rappresentato il cuore pulsante della gamma Ram. Qui saranno assemblate sia le versioni elettrificate che quelle con motore a combustione interna, consolidando il ruolo dello stabilimento come centro nevralgico dell’innovazione tecnologica del marchio.

Il Futuro dell’Elettrificazione

Con il lancio del Ram 1500 Ramcharger, Ram dimostra che l’innovazione e l’adattabilità sono al centro della sua strategia. Questo modello non è solo un passo avanti per il marchio, ma un riferimento per l’intero settore. In un contesto in cui l’equilibrio tra autonomia, prestazioni e flessibilità è cruciale, il Ramcharger si posiziona come un leader indiscusso.