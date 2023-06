RAM lancia sul mercato europeo il nuovo motore V-6 Pentastar

RAM ha presentato il nuovo motore V-6 Pentastar da 3,6 litri con sistema eTorque mild-hybrid.

Il motore, potente e performante, eroga una potenza di 205 CV e 364 Nm di coppia e sarà disponibile in Europa sui modelli RAM 1500 Big Horn, RAM 1500 Laramie e RAM 1500 Rebel: tre icone del Marchio in cui si fondono potenza, solidità e tecnologia all’avanguardia. RAM 1500 Rebel è la scelta ideale per chi desidera una vettura in grado di affrontare i percorsi fuoristrada senza paura. Ciò è possibile grazie alle diverse funzionalità avanzate di cui dispone questo modello. Tra le altre rientrano cofano sportivo, sospensioni a molle elicoidali con sollevamento di circa 2,5 cm e altezza da terra di circa 25 cm, pneumatici Goodyear Wrangler Duratrac da 33”, Hill Descent Control e Selec-Speed Control (disponibile sui modelli 4x4).

RAM 1500 Laramie si contraddistingue per la combinazione di prestazioni, carico utile, tecnologia e finiture premium ai vertici della categoria, oltre che per l'incredibile quantità di optional e pacchetti disponibili. Per quanto riguarda RAM 1500 Big Horn, l’allestimento comprende paraurti, fari alogeni con luci a LED opzionali, modanatura della griglia e barra cromati. I pacchetti Sport e Black Appearance offrono ulteriori opzioni per creare un look unico. I cerchi in alluminio da 18” possono essere sostituiti con cerchi da 20” cromati o verniciati. Gli interni del potente modello offrono due diverse opzioni di personalizzazione: è possibile aggiungere un pacchetto costituito da vano portaoggetti chiuso sul cruscotto con badge Big Horn, sedile lato guida regolabile elettricamente e touchscreen Uconnect multifunzione da 8,4”. RAM 1500 Big Horn è acquistabile con sedili premium in tessuto nero/Diesel Grey o neri con finiture totalmente nuove. Il modello Big Horn è disponibile per cinque passeggeri con sedili avvolgenti o per sei passeggeri con panche.