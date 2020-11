Range Rover presenta la Velar P400e Plug-in

La Range Rover Velar è ora disponibile con l'opzione dell'ibrido Plug-in, avanzate tecnologie di infotainment e nuovi eleganti tocchi di design.

Il SUV, posizionato fra la Range Rover Evoque e la Range Rover Sport, offre il perfetto equilibrio fra design e tecnologia - e con la propulsione elettrica. Il nuovo 2 litri quattro cilindri P400e Plug-in offre raffinatezza di guida con i suoi 404 CV (combinati) e 640 Nm di coppia erogati dal motore a benzina da 300 CV e da quello elettrico da 105 kW, ed un'accelerazione 0-100 km/h in 5,4 secondi. La batteria agli ioni di litio da 17,1 Wh situata sotto il portabagagli può essere ricaricata all'80% in soli 30 minuti ** ad una stazione CC a carica rapida, o in un'ora e 40 minuti con una wallbox da 7kW. Con un'autonomia all-electric di 53 km ad emissioni zero, * consumi a partire da 2,2 litri / 100 km*, ed emissioni di CO2 di soli 49 g/km la Range Rover Velar è oggi ancor più sostenibile.

Sulla Range Rover Velar fa il suo debutto anche una nuova famiglia di sei cilindri in linea Ingenium da 3.0 litri. L'ultima generazione di motori diesel e benzina, progressivi ed efficienti, sono disponibili con tecnologia MHEV a 48 Volt, consumi ridotti e grande raffinatezza. Il nuovo sei cilindri in linea, progettato internamente, è offerto in diverse varianti: D300 (diesel da 300 CV), P400 (benzina da 400 CV) e P400 (benzina da 400 CV) tutte con sospensioni pneumatiche di serie per un comfort Range Rover.

Ai nuovi motori, ricchi di tecnologia, si accompagna la soluzione MHEV per le migliori prestazioni ed efficienza. Questo sistema impiega un generatore/starter a cinghia posto nel vano motore, che recupera l'energia normalmente persa in decelerazione per immagazzinarla in una batteria agli ioni di litio da 48 Volt situata sotto il bagagliaio. Questa assiste il motore in accelerazione, e contribuisce anche alla raffinatezza e alla reattività del sistema stop/start.

Il nuovo P400 sei cilindri eroga 550 Nm di coppia, e accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Il propulsore è dotato di un compressore elettrico supportato da un turbo twin scroll e l'alzata delle valvole variabile, (CCVL) per prestazioni raffinate.

Il diesel D300 genera una coppia di 650 Nm e consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi con consumi di 7,4 l/100 km ed emissioni di CO2 fino a 194 g/km. La turbocompressione sequenziale e il sistema di post-trattamento ne fanno uno dei diesel più puliti del mondo.

I nuovi Ingenium in linea sono a norma RDE2 ed Euro 6d-final con la tecnologia MHEV a 48 Volt che incrementa la reattività e l'economia di consumo. Infatti il nuovo diesel Ingenium - che equipaggia anche Range Rover e Range Rover Sport- è uno dei più puliti del mondo.

Inoltre debutta sulla Velar il quattro cilindri Ingenium di prossima generazione D200 diesel (204 CV), potente ed efficiente. Questo motore è abbinato allo stesso sistema MHEV a 48 Volt, con emissioni di CO2 pari a 165 g/km * e consumi di 6,3 litri/100 km.*.

Velar sfoggia un design essenziale, anche nei touchscreen digitali integrati che comandano gli infotainment Land Rover di ultima generazione, Pivi e Pivi Pro. Il sistema intelligente ed intuitivo Pivi Pro, offerto a partire dalle specifiche S, trasforma l'esperienza digitale della Velar.

Pivi è progettato per la massima semplicità d’uso, con un'interfaccia che riduce il numero di interazioni a tutto vantaggio della sicurezza. La nuova architettura elettrica consente la nuova grafica e una reattività fulminea per le schermate e la navigazione, grazie anche all'alimentazione separata. Gli aggiornamenti sono trasmessi via SOTA, senza visite in Concessionaria. Infatti una connessione integrata consente l'accesso alle mappe, alle app e ai moduli software del veicolo con aggiornamenti programmati via touchscreen, negli orari preferiti.

Lo streaming di musica e media non è mai stato più semplice. Spotify è per la prima volta direttamente integrato nel menu di infotainment, dati inclusi ΔΔ, e il Bluetooth offre la connessione a due smartphone contemporaneamente.

L'aggiunta dell'Active Road Noise Cancellation rende la cabina ancora più silenziosa***. Il sistema funziona come le cuffie high-end, monitorando costantemente le vibrazioni trasmesse dalla strada e generando l’onda sonora in controfase necessaria per eliminare il rumore che entra in cabina. L'effetto non è percepibile, ma la riduzione minima del rumore di ben 4 decibel si traduce in un’atmosfera ancor più tranquilla. Il sistema è in grado di regolare il livello e la posizione dei suoni generati in cabina in base al numero dei passeggeri e alla loro posizione nell'abitacolo, indicata dai sensori delle cinture. Questo riduce anche la fatica del guidatore nei lunghi viaggi, dovuta all'esposizione prolungata alle basse frequenze.

Il nuovo sistema Cabin Air Filtration riduce i livelli delle sostanze nocive, dei particolati, dei pollini e perfino degli odori. Questo sistema si aggiunge all’esistente Cabin Air Ionisation. Azionato dal bottone "Purify" sul touchscreen, filtra particolati ultrafini (anche inferiori a PM2.5). L'aria all'interno di una Range Rover Velar è più pulita dell’aria esterna.

La seconda generazione indossabile dell'Activity Key, disponibile sulla Velar, sostituisce, se necessario, il telecomando tradizionale. Il dispositivo da polso impermeabile e antiurto oggi con orologio LCD consente di avviare, arrestare bloccare e sbloccare il veicolo senza la vicinanza di un telecomando.

Fra le novità Velar il nuovo design del volante con pulsanti intelligenti pronti per ricevere gli aggiornamenti dei sistemi ADAS via SOTA. Un nuovo Drive Selector tattile sostituisce il selettore rotativo della trasmissione.

La ‘Range Rover Velar Edition’ offre ai clienti ulteriori possibilità di scelta ed una combinazione di upgrade interni ed esterni. Basata sulle specifiche R-Dynamic SE □, offre un tetto a contrasto di colore nero, come i cerchi da 20", per un aspetto sofisticato. La special edition è disponibile nell'esclusiva tinta metallizzata Lantau Bronze, e anche nei nuovi colori Hakuba Silver, Santorini Black or Eiger Grey.