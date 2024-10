Renault 4 E-Tech Electric: il grande ritorno di un’icona in versione 100% elettrica

La Renault 4, nata nel 1961, ha segnato un’epoca nel mondo dell’automobile, diventando un’icona per la sua versatilità e praticità.

Con oltre 8 milioni di unità vendute in più di 100 Paesi, questo modello è stato il simbolo di una società in continua evoluzione, rispondendo ai bisogni di chi cercava un’auto spaziosa, facile da guidare in città e su lunghe distanze. Oggi, Renault riporta in vita questo leggendario veicolo con la Renault 4 E-Tech Electric, una vettura completamente elettrica che guarda al futuro.

Il reveal delle prime immagini ufficiali della Renault 4 E-Tech Electric ha già destato grande curiosità tra gli appassionati, anticipando il Salone dell'Auto di Parigi, dove verrà presentata il 14 ottobre. Con i suoi 4,14 metri di lunghezza, questo nuovo modello si posiziona come la perfetta compagna della Renault 5, che misura 3,92 metri. Entrambe condividono la piattaforma AmpR Small, progettata per massimizzare lo spazio interno senza rinunciare all’agilità e al comfort.

Design e tecnologia all'avanguardia

Le immagini mostrano un design esterno che mantiene il fascino senza tempo della Renault 4, pur integrando una serie di elementi tecnologici avanzati e funzionalità moderne. Il team di progettazione ha voluto conservare il carisma unico della vettura originale, aggiungendo dettagli contemporanei che la rendono competitiva nel mercato dei veicoli elettrici. Questo mix di classe e praticità è stato studiato per attrarre sia chi ha un legame nostalgico con il modello originale, sia chi cerca un’auto efficiente e sostenibile per i giorni nostri.

Prodotta nello stabilimento di Maubeuge in Francia, la Renault 4 E-Tech Electric sarà disponibile presso i concessionari a partire dal 2025. Questo ritorno segna una nuova era per Renault, che punta a rafforzare la sua presenza nel segmento B, affiancando la Renault 5 in un’offerta che unisce mobilità sostenibile e innovazione.

Versatilità e futuro elettrico

La nuova Renault 4 E-Tech rimane fedele al concetto che ha reso celebre il modello del 1961: un’auto poliedrica, ideale per ogni tipo di utilizzo. Allo stesso tempo, si evolve per rispondere alle esigenze del presente, proponendosi come una soluzione perfetta per chi cerca un’auto 100% elettrica, pratica e spaziosa, capace di offrire il massimo comfort e la miglior esperienza di guida, sia in città che fuori.