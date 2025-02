Renault 4 E-Tech Electric: un viaggio tra storia, innovazione e passione

Il ritorno della Renault 4, uno dei modelli più iconici della casa francese, è un evento che merita di essere celebrato in grande stile.

Per accompagnare il lancio della Renault 4 E-Tech Electric, Renault ha organizzato una serie di appuntamenti esclusivi che permetteranno a fan e appassionati di immergersi nello spirito autentico e avventuroso di R4.

"Abbiamo pensato a un programma straordinario ricco di incontri ed emozioni. Questi momenti sono un invito a condividere lo spirito della Renault 4, offrendo esperienze sorprendenti e conviviali" – ha dichiarato Arnaud Belloni, Renault Global CMO.

Scopriamo insieme i sei eventi più importanti da qui all’estate!

1. Rétromobile 2025: Un Viaggio tra Passato e Futuro

Dove: Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Parigi

Quando: Fino al 9 febbraio 2025

Il celebre salone dedicato alle auto d’epoca ospiterà un confronto esclusivo tra la Renault 4 Super degli anni ‘70 e la nuova Renault 4 E-Tech Electric. Un appuntamento immancabile per gli appassionati di heritage automobilistico, che potranno ammirare da vicino l’evoluzione di un’icona senza tempo.

2. Renault al 4L Trophy: Il Rally-Raid Più Leggendario

Dove: Halle d’Iraty, Biarritz

Quando: 19-20 febbraio 2025

Renault partecipa al leggendario 4L Trophy, la competizione che vede oltre 1.000 equipaggi affrontare un’avventura straordinaria nel deserto marocchino. Per l’occasione, Renault esporrà tre modelli di Renault 4 E-Tech Electric e la concept car FL4WER POWER.

In programma anche un electro-breakfast il 20 febbraio dalle 9:00 alle 11:00, un evento musicale gratuito aperto al pubblico.

3. Test Drive Esclusivi per la Stampa

Dove: Località selezionate in Europa

Quando: Da maggio 2025

Giornalisti e influencer avranno l'opportunità di provare in anteprima la Renault 4 E-Tech Electric. Grazie al tetto apribile in tela Plein Sud e alla piattaforma AmpR Small, i test drive promettono un’esperienza sensoriale unica, tra piacere di guida e comfort.

4. Renault a Roland-Garros: Una Partnership Vincente

Dove: Stade Roland-Garros, Parigi

Quando: 19 maggio – 8 giugno 2025

Per il quarto anno consecutivo, Renault sarà premium partner del prestigioso torneo di tennis. Renault 4 E-Tech Electric sarà in mostra nello spazio Jardin des Mousquetaires, affiancata dalla Renault 5 Roland-Garros. Un’occasione per scoprire la mobilità elettrica in un contesto esclusivo.

5. Festiv4L: Musica e Avventura in Stile Hippie-Chic

Dove: Chalet des Îles, Parigi

Quando: 20-22 giugno 2025

Tre giorni di concerti gratuiti e open air, per vivere l’essenza della Renault 4 E-Tech Electric in un contesto bucolico. Un festival dedicato alla musica e alla mobilità sostenibile, con possibilità di test drive e attività per tutta la famiglia.

6. Défilé Renault: La Riapertura dello Store sugli Champs-Élysées

Dove: 53 Avenue des Champs-Élysées, Parigi

Quando: Luglio 2025

Renault inaugurerà il nuovo Défilé Renault, il flagship store che sostituisce l’Atelier Renault chiuso nel 2022. Progettato dall’architetto Franklin Azzi, il nuovo spazio sarà dedicato inizialmente alla Renault 4, con esperienze immersive e interattive per i visitatori.

Renault 4 E-Tech Electric: Personalizzazione e Stile Unico

Per rendere la Renault 4 E-Tech Electric ancora più esclusiva, Renault ha creato un’ampia gamma di accessori personalizzati, prodotti con la stampa 3D alla Refactory di Flins. Tra i must-have spiccano l’elegante e-pop shifter, organizer modulari e l’iconico cestino in vimini intrecciato, ispirato a Renault 5 E-Tech Electric.

"Abbiamo voluto offrire molto più di una semplice auto: un’esperienza su misura" – ha dichiarato Frederico Ferrarini, Direttore Ricavi e Customer Experience di Ampere.

Collaborazioni Esclusive e Mobilità del Futuro

Renault ha stretto partnership con brand prestigiosi per creare prodotti unici, come la giacca da lavoro con Le Laboureur, la marinière con Saint James e la macchina da caffè Malongo in denim. Inoltre, il progetto "4 Movimenti" esplora nuove frontiere della mobilità sostenibile con un mini-caravan, un aereo elettrico, una moto e una moto d’acqua elettrica.

Disponibili dalla prossima primavera, questi quattro mezzi saranno prodotti in edizione limitata, tutti caratterizzati dalla tinta Blu Celeste, omaggio alla Renault 4 originale del 1962.

R4 R Pass: Ordina la Tua Renault 4 in Anteprima!

Per chi vuole essere tra i primi a guidare la Renault 4 E-Tech Electric, è disponibile l’R4 R Pass, un'esclusiva esperienza di ordine prioritario. I possessori potranno prenotare l’auto con 15 giorni di anticipo rispetto al pubblico e accedere a eventi speciali.

Disponibile a 150€ sul sito ufficiale di Renault in Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito.

La Renault 4 E-Tech Electric non è solo un’auto, ma un’icona che torna con un’identità moderna e sostenibile. Grazie a un calendario ricco di eventi, Renault offre agli appassionati un’opportunità unica per vivere lo spirito avventuroso della R4.

Segna le date in agenda e preparati a immergerti nel mondo della Renault 4 E-Tech Electric!