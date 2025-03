Renault 5 Turbo 3E, ritorna il mito: elettrica da 540 CV

Torna un mito del motorsport, ma questa volta con una potenza e una tecnologia che puntano decisamente al futuro.

Renault ha appena svelato la nuova 5 Turbo 3E, erede spirituale delle leggendarie Renault 5 Turbo degli anni '80, in versione elettrica. Una supercar compatta, con prestazioni mozzafiato, nata per celebrare il passato glorioso del marchio francese attraverso l’innovazione della mobilità elettrica.

La Renault 5 Turbo 3E nasce come simbolo del nuovo corso del Gruppo Renault, delineato dal piano strategico "Renaulution". Un progetto ambizioso che guarda al futuro senza rinnegare il DNA sportivo e iconico della casa francese, che negli anni Ottanta conquistò appassionati di tutto il mondo con le sue Renault 5 Turbo e Turbo 2.

Design retrò e performance contemporanee



La nuova Renault 5 Turbo 3E richiama lo stile delle iconiche progenitrici con un'estetica decisamente sportiva e vistosa, arricchita da dettagli ispirati al passato, ma reinterpretati in chiave contemporanea. Nonostante le dimensioni contenute, tipiche di una city car (meno di 4,0 metri di lunghezza), la Turbo 3E sfoggia una larghezza e un assetto ribassato da autentica supercar. Il frontale richiama immediatamente l'inconfondibile Renault 5 Turbo originale, con fari rettangolari a LED dal design retrò e l’aggressiva presa d’aria frontale, integrata con un cofano specificamente studiato per massimizzare la deportanza e migliorare l’aerodinamica.

A caratterizzare il profilo della nuova Turbo 3E ci sono i generosi passaruota posteriori, che nascondono cerchi da 20 pollici con pneumatici ad alte prestazioni, sotto i quali è collocato l’innovativo sistema propulsivo con doppio motore elettrico montato direttamente sulle ruote posteriori. Questa configurazione permette alla vettura di massimizzare le prestazioni dinamiche e di drifting, con una distribuzione ottimale della coppia e un peso contenuto, garantendo un'agilità che richiama l'indimenticata antenata degli anni Ottanta.

540 CV elettrici e tecnologia firmata Alpine



La nuova Renault 5 Turbo 3E rappresenta il modello più potente mai realizzato dal brand: con 540 cavalli elettrici (pari a circa 400 kW) sprigionati dai due motori posteriori, garantisce prestazioni estreme, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai 3,5 secondi e una velocità massima di circa 270 km/h. Gli ingegneri di Alpine, storici specialisti delle prestazioni estreme e pionieri nell’elettrificazione delle sportive del gruppo, hanno sviluppato la piattaforma dedicata di questa vettura, realizzata in alluminio e fibra di carbonio per mantenere il peso ridotto, fermo a poco più di 1400 kg. Grazie a questo rapporto peso-potenza (circa 2,7 kg per cavallo), la Turbo 3E si pone di diritto accanto a supercar ben più grandi e blasonate.

La batteria, progettata per garantire un’autonomia superiore ai 400 km (ciclo WLTP combinato), offre anche tempi di ricarica ultrarapidi: bastano 15 minuti su una stazione da 350 kW per portare la batteria dall'15% all'80%, consentendo di effettuare numerosi giri in pista senza preoccuparsi dell'autonomia. La Turbo 3E è, inoltre, dotata di una specifica modalità "drift assist", che permette anche ai piloti meno esperti di vivere emozioni da gara grazie a un controllo elettronico che rende più semplice e sicuro l’ingresso in derapata.

Interni racing e tecnologie avanzate



Salendo a bordo della Renault 5 Turbo 3E, si viene accolti da un ambiente chiaramente ispirato al motorsport: sedili avvolgenti con cinture di sicurezza a 6 punti, cruscotto in stile rally e un’interfaccia digitale composta da due display da 10,1 e 10,25 pollici, che mostrano tutte le informazioni di guida, la navigazione e i dati sulle performance del veicolo. Non mancano soluzioni digitali avanzate, come la possibilità di pianificare i percorsi con Google Maps direttamente a bordo, programmando anche le soste di ricarica lungo il tragitto.

La connettività è garantita dal sistema software sviluppato da Ampere, nuova divisione tecnologica del Gruppo Renault, mentre Mobilize assicura soluzioni di ricarica intelligenti, incluso il sistema bidirezionale V2G.

Personalizzazioni esclusive e tiratura limitata



La nuova Renault 5 Turbo 3E non è destinata alla grande produzione, bensì a un pubblico selezionato e raffinato. Verranno prodotti soltanto 1980 esemplari numerati, un omaggio diretto all’anno di debutto della prima Renault 5 Turbo originale. I clienti potranno scegliere il numero di serie preferito e una vasta gamma di personalizzazioni, che includono livree iconiche ispirate al motorsport come quella del "Tour de Corse 1982", o grafiche esclusive create con materiali pregiati.

Le prenotazioni apriranno nelle prossime settimane con consegne a partire dal primo semestre del 2026. Una vettura pensata per clienti esclusivi, appassionati di sportività e tecnologia, destinata a diventare immediatamente un oggetto di culto tra collezionisti e appassionati del marchio.

Con la nuova Renault 5 Turbo 3E, il Gruppo Renault non solo celebra il passato glorioso della Turbo originale, ma mostra chiaramente la strada del futuro elettrificato, con auto sportive in grado di regalare emozioni intense, performance straordinarie e una tecnologia che anticipa i tempi. La rinascita di una leggenda, pronta a riscrivere le regole delle "supercar compatte" elettriche.