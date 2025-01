Renault 5 Turbo: Una Leggenda del Motorsport

La Renault 5 Turbo non è solo un’auto: è un mito che ha attraversato gli anni '80 lasciando un segno indelebile nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Concepita per rispondere alle esigenze del motorsport più esigente e per mettere in mostra il genio ingegneristico di Renault, questa compatta con motore centrale e trazione posteriore è diventata una leggenda delle corse, conquistando un posto speciale nei cuori degli appassionati.

L’Origine di un mito

Alla fine degli anni '70, Renault decise di sviluppare una vettura che combinasse le caratteristiche di una berlina compatta con le prestazioni di un’auto da corsa. Il risultato fu la Renault 5 Turbo, lanciata nel 1980. Basata sulla popolare Renault 5, la versione Turbo era radicalmente diversa: il motore fu spostato al centro della vettura, dietro i sedili anteriori, e venne adottata la trazione posteriore, una configurazione inedita per una compatta francese.

Il cuore pulsante della Renault 5 Turbo era un motore quattro cilindri sovralimentato da 1.397 cm³, che nella versione iniziale erogava 160 cavalli. Questo propulsore, combinato con un peso contenuto a circa 970 kg, rendeva l’auto incredibilmente veloce e agile, caratteristiche ideali per affrontare i tracciati dei rally.

Il Debutto nei rally

Il programma rally della Renault 5 Turbo iniziò con discrezione, ma le ambizioni erano alte. Il debutto ufficiale avvenne nel Tour de France Automobile del 1980, con Jean Ragnotti al volante. Sebbene la vittoria sfuggì di poco, l’auto dimostrò subito il suo potenziale. La consacrazione arrivò al Rally di Montecarlo del 1981, dove Ragnotti e il suo copilota Jean-Marc Andrié conquistarono una vittoria storica. Fu un momento memorabile per Renault Sport, che aveva dimostrato la validità del progetto e le straordinarie capacità della vettura.

L’Era del gruppo B

Con l’introduzione del Gruppo B nei rally, Renault decise di portare la 5 Turbo a un nuovo livello. Nacque così la versione “Tour de Corse”, sviluppata per adattarsi alle nuove specifiche tecniche e alle esigenze dei clienti sportivi. Con una potenza aumentata a 240 cavalli, questa evoluzione rappresentava un passo avanti significativo.

Tuttavia, il vero salto di qualità arrivò nel 1985 con la Renault Maxi 5 Turbo. Questa versione montava un motore da 1.527 cm³ capace di erogare 350 cavalli, grazie a modifiche al sistema di sovralimentazione e a un alleggerimento complessivo della vettura. Nonostante l’impossibilità di competere con le auto a trazione integrale, la Maxi 5 Turbo si affermò come la migliore due ruote motrici del campionato, vincendo gare iconiche come il Tour de Corse.

Le Sfide tecniche

Nonostante i successi, la Renault 5 Turbo dovette affrontare numerose sfide. Una delle principali riguardava la limitata larghezza degli pneumatici, che penalizzava la tenuta di strada rispetto alle concorrenti a trazione integrale. Renault rispose con soluzioni innovative, come l’adozione di cerchi più larghi e un lavoro approfondito sull’aerodinamica. La versione Maxi rappresentava il culmine di questi sforzi, introducendo anche un nuovo sistema di sospensioni e un potenziamento dei freni.

Il Declino del gruppo B

Il 1986 segnò la fine del Gruppo B, considerato troppo pericoloso dopo una serie di incidenti tragici. Questo decretò anche il ritiro della Renault 5 Turbo dalle competizioni ufficiali. Nonostante ciò, l’auto aveva già scritto la sua storia, accumulando un palmarès impressionante e consolidando la sua reputazione come una delle vetture da rally più iconiche di sempre.

Un’Eredità duratura

Oggi, la Renault 5 Turbo è una delle auto più ambite dai collezionisti. Le sue versioni stradali, prodotte in quantità limitate, sono considerate vere e proprie opere d’arte automobilistica. Gli esemplari originali, in particolare le varianti Turbo 1 e Turbo 2, sono oggetto di culto per gli appassionati.

La sua influenza si estende anche al di fuori del mondo delle corse. La Renault 5 Turbo ha ispirato una generazione di ingegneri e designer, dimostrando che una compatta poteva competere ai massimi livelli del motorsport.

La Renault 5 Turbo non è solo un capitolo nella storia dell’automobilismo: è un simbolo di innovazione, audacia e passione. Che sia ricordata per le sue vittorie nei rally o per il suo design unico, questa piccola ma potente vettura rappresenta un’epoca irripetibile nella storia delle competizioni automobilistiche.