Renault a Rétromobile 2025: il passato incontra il futuro tra icone e innovazione

Renault torna protagonista a Rétromobile 2025, il primo grande appuntamento dell'anno per gli amanti delle auto d'epoca.

Al Padiglione 1, la casa francese presenta uno stand di 605 m² in cui otto modelli storici e contemporanei dialogano tra passato e futuro. L’obiettivo? Dimostrare come l’heritage del marchio sia una fonte inesauribile di ispirazione per il design e la tecnologia di domani.

Un tributo alla storia con uno sguardo all'innovazione

Renault ha sempre interpretato l’auto come un mezzo di libertà e versatilità, reinventando i suoi modelli iconici con un linguaggio stilistico e tecnologico all'avanguardia. Tra le protagoniste dell’evento spiccano la Renault 5 TL e la Renault 5 E-Tech Electric, che prosegue il mito della celebre R5 con un design rinnovato, fino a 410 km di autonomia WLTP e tecnologie di connettività avanzate.

Anche la Renault 4 trova una nuova vita nella sua versione elettrica: la Renault 4 E-Tech Electric riprende lo spirito avventuroso della storica "auto blue-jeans", trasformandolo in un veicolo compatto e 100% elettrico, con un’autonomia fino a 400 km WLTP.

Non mancano concept e restomod: la Renault Filante Record 2025, monoposto elettrica con aerodinamica ottimizzata, rende omaggio ai record di velocità della Renault 40 CV des Records degli anni '20, mentre la R17 Electric x Ora Ïto rielabora con un tocco di lusso e modernità l'iconica coupé Renault 17 TS.

Un anno di celebrazioni per il motorsport Renault

Il 2025 sarà un anno speciale per gli appassionati di motorsport. Renault celebrerà i 20 anni del titolo mondiale di Formula 1 conquistato da Fernando Alonso con la R25, esposta al Gran Premio di Francia Storico (25-27 aprile) e in pista per una parata esclusiva.

A Sport & Collection (29 maggio - 1° giugno), i modelli storici della Formula 1 Renault torneranno a ruggire sul circuito di Val de Vienne, mentre il Tour de Corse Storico (4-11 ottobre) festeggerà i 45 anni della Renault 5 Turbo con una speciale esposizione dedicata alla leggenda dei rally.

Passato e futuro in vetrina al The Originals Renault Store

Per gli appassionati che desiderano portare a casa un pezzo della storia Renault, The Originals Renault Store proporrà collezioni esclusive dedicate a Renault 5, Renault 4 e alla "Bleu des records", ispirata alla Renault 40 CV des Records.

Rétromobile 2025 segna un nuovo capitolo per Renault, dove l’innovazione e il rispetto per la tradizione si fondono per dare vita alle auto di domani. Un’occasione imperdibile per scoprire come la Losanga continui a reinventare la mobilità con stile e ingegno.