Renault al Salone Auto Torino 2024, elettrificazione e stile con la strategia Renaulution

Renault torna protagonista al Salone Auto Torino 2024, evento che si terrà nel centro storico della città dal 13 al 15 settembre.

ùLa casa automobilistica francese sarà presente con uno stand in Piazza Castello, dove metterà in mostra le sue ultime novità di prodotto, simboli della strategia Renaulution. Questo piano di rilancio punta sull'innovazione tecnologica e sull'elettrificazione, con l'obiettivo di ridefinire il futuro della mobilità attraverso veicoli elettrici e ibridi.

La strategia Renaulution: elettrificazione e sostenibilità

La Renaulution rappresenta un cambiamento strategico per Renault, focalizzato su una gamma di veicoli che include sia modelli 100% elettrici che versioni ibride. L’obiettivo è offrire soluzioni che rispondano alle esigenze di sostenibilità e innovazione, con un’attenzione particolare all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni.

Renault 5 E-Tech Electric: un’icona pop del futuro

Tra le protagoniste dello stand Renault, spicca la Renault 5 E-Tech Electric, una city car elettrica di segmento B che rappresenta la reinterpretazione moderna di un’icona del passato. Questo modello si inserisce perfettamente nella visione della mobilità sostenibile promossa dal marchio, con un design accattivante che richiama la storica Renault 5, ma dotato delle più avanzate tecnologie elettriche e digitali.

La Renault 5 E-Tech si distingue per la sua efficienza energetica, l'uso di materiali sostenibili e la ridotta carbon footprint. Inoltre, il modello è stato sviluppato in collaborazione con Ampere, azienda specializzata in veicoli elettrici intelligenti. Con la Renault 5, il marchio francese mira a rendere popolari le auto elettriche in Europa, rispondendo alle sfide ambientali e sociali contemporanee.

Scenic E-Tech Electric: l’auto familiare elettrica

Un'altra grande novità presente al Salone Auto Torino 2024 è la Scenic E-Tech Electric, la prima vettura elettrica di Renault progettata appositamente per le famiglie. Questo modello di segmento C combina modernità elettrica con tecnologie avanzate e un design pensato per il comfort e il benessere dei passeggeri.

La Scenic E-Tech offre un’autonomia in ciclo WLTP di 625 chilometri e supporta la ricarica rapida fino a 150 kW, rendendola perfetta per i lunghi viaggi. Grazie alla sua piattaforma elettrica dedicata e al passo lungo di 2,78 metri, offre uno spazio interno eccezionale, con un bagagliaio da 545 litri e un’ampia abitabilità per i passeggeri posteriori. Il tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay e il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato completano l’esperienza di bordo.

Mobilize PowerBox: la stazione di ricarica intelligente

Renault, attraverso il suo marchio Mobilize, introduce la Mobilize PowerBox, una stazione di ricarica connessa "Made in France", capace di offrire una potenza configurabile fino a 22 kW. Questa soluzione di ricarica intelligente, gestibile da remoto tramite l’app My PowerBox, consente di monitorare e ottimizzare la ricarica dei veicoli elettrici direttamente a casa, evitando sovraccarichi e garantendo massima efficienza energetica.

Prodotta in collaborazione con i partner di Software République (tra cui Orange e STMicroelectronics), la Mobilize PowerBox è un elemento chiave della strategia di elettrificazione di Renault, che mira a semplificare l'accesso alla mobilità elettrica per un pubblico sempre più vasto.

Renault Symbioz: versatilità e tecnologia

La Renault Symbioz rappresenta un altro pilastro della strategia Renaulution, rivolgendosi alle famiglie e alle flotte aziendali. Questo modello di segmento C si distingue per la sua modularità e versatilità, con dimensioni compatte ma una grande capacità di carico (fino a 624 litri). La motorizzazione E-Tech Full Hybrid offre un'efficienza eccezionale, con consumi di soli 4,7 l/100 km e emissioni di 105 grammi di CO2/km.

La Symbioz è equipaggiata con le ultime tecnologie ADAS, tra cui l’Active Driver Assist per una guida autonoma di livello 2 e un sistema di frenata automatica di emergenza in retromarcia. Il design innovativo e le soluzioni di comfort, come il tetto in vetro opacizzante Solarbay, rendono questo modello una scelta ideale per chi cerca un’auto versatile e tecnologicamente avanzata.

Renault Rafale: piacere di guida e prestazioni

Infine, Renault presenta la nuova Renault Rafale, la sua ammiraglia destinata a ridefinire il concetto di piacere di guida. Disponibile con motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 CV e, successivamente, con una versione E-Tech 4x4 da 300 CV, questo modello combina potenza e prestazioni con un elevato comfort a bordo.

Rafale si distingue per il design elegante e per l'utilizzo di tecnologie avanzate, come la sospensione attiva con camera predittiva, che garantisce un'esperienza di guida fluida e dinamica. Grazie al suo equipaggiamento tecnologico e alla guida ibrida predittiva, il Renault Rafale è pensato per chi cerca un veicolo di alta gamma senza compromessi su efficienza e sostenibilità.

La presenza di Renault al Salone Auto Torino 2024 dimostra l’impegno del marchio nel guidare la transizione verso la mobilità elettrica e sostenibile, grazie a modelli iconici come la Renault 5 E-Tech Electric e la Scenic E-Tech Electric. Con la strategia Renaulution, Renault continua a innovare, offrendo soluzioni che combinano tecnologia, sostenibilità e comfort per rispondere alle sfide del futuro.