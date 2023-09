Renault Arkana: gamma semplificata e competitiva

Presentata nell'Ottobre 2020, Renault Arkana incarna tutto il successo della Renaulution

e, oltre al design originale che unisce fluidità e robustezza, ora comprende la nuova identità di Marca per cavalcare ancor di più la “Nouvelle Vague”.

GAMMA SEMPLIFICATA, OFFERTA PIÙ RICCA

La gamma di Nuovo Arkana è composta da tre allestimenti (Evolution*, Techno ed Esprit Alpine) e due motorizzazioni: E-Tech Full Hybrid 145 cv e benzina mild hybrid 140cv.

La politica commerciale di Renault, basata sulla diversificazione controllata dell’offerta e sulla riduzione dei costi di produzione e distribuzione, permette di proporre Nuovo Arkana a prezzi competitivi.

Evolution*

Fin dall’allestimento Evolution, disponibile a partire da € 29.750 *, Arkana dispone di navigazione di serie, inclusa nel sistema multimediale Renault EASY LINK. Quest’ultimo diventa compatibile con i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay (quest’ultimo in modalità wireless). Il driver display digitale è sempre da 7”, ma ora visualizza le informazioni su una superficie più ampia.

Techno

Oltre al paraurti sportivo con lama aerodinamica in tinta carrozzeria, la versione Techno, disponibile a partire da € 31.250 (la versione full hybrid disponibile da € 32.750 ), si distingue soprattutto per i cerchi da 18” ripresi dalle precedenti versioni R.S. Line ed E-Tech Engineered. Il logo e le scritte posteriori sono in color Cromo Satinato.

Esprit Alpine

L’allestimento Esprit Alpine è disponibile a partire da € 36.150.

Oltre alla lama del paraurti anteriore Grigio Satinato, quest’allestimento si distingue, all’esterno, per il badge specifico Grigio Scisto con bordo Nero Lucido posizionato sui coprimozzi dei parafanghi. Sono disponibili i nuovi cerchi da 19” con motivo traforato che conferiscono a Nuovo Arkana un look al tempo stesso più distintivo e più sportivo.

All’interno, i sedili sono un mix di pelle TEP scamosciata, con una percentuale maggiore di similpelle rispetto alle precedenti versioni alto di gamma R.S. Line ed E-Tech Engineered. I sedili sono impreziositi da cuciture orizzontali blu e dal logo Alpine sullo schienale. Le cinture di sicurezza si distinguono anche per la presenza di due strisce blu.

I pannelli delle porte ed il volante, invece, sono caratterizzati da cuciture blu-bianche-rosse, mentre la parte della plancia di fronte al passeggero del sedile anteriore è rifinita con un sobrio ma elegante motivo effetto ardesia.