Renault arricchisce il suo catalogo di App partner

Per arricchire la customer experience a bordo dei veicoli dotati del sistema di infotainment openR link,

sono ora disponibili quattro App scaricabili gratuitamente: SongPop for Renault, Karacal for Renault, Kabriol e les Incollables® for Renault. Gli utenti possono consultare i dettagli delle esclusive offerte Renault nella App MY Renault.

Continuiamo ad ampliare il nostro catalogo di App di bordo per offrire ai nostri clienti sempre più personalizzazioni e vantaggi. Ci adoperiamo per arricchire costantemente l’esperienza a bordo, sviluppando nuove collaborazioni con aziende tecnologiche, esperte nei rispettivi ambiti. Conducente e passeggeri possono contare su un’ampia varietà di entertainment interattivi, ludici e divertenti, che renderanno i viaggi più piacevoli e appassionanti. Jean-François Labal, Responsabile Partnership Multimediali

SongPop for Renault, il quiz musicale interattivo

Frutto della collaborazione tra Renault e lo sviluppatore di giochi Gameloft (Gruppo Vivendi), SongPop for Renault è una App divertente che propone quiz musicali interattivi, appositamente pensata per i veicoli della Marca. Un’esclusiva mondiale: il primo gioco che consente agli occupanti del veicolo di divertirsi insieme usando gli smartphone. Basta scaricare la App “companion” SongPop for Renault, disponibile per iOS ed Android. Il sistema openR link permette di scegliere il tipo di gioco (single o multiplayer), lo stile della musica (120.000 brani disponibili) e i parametri. Durante la sessione, il suono viene diffuso dal sistema audio del veicolo. Nella modalità multiplayer, i passeggeri si sfidano: 10 brani musicali di 10 secondi ciascuno si succedono e vince chi indovina per primo di che musiche si tratta. Quando il veicolo è fermo, anche il conducente può giocare con gli altri occupanti oppure in modalità single player. Tutto da scoprire… a partire dal 31 luglio 2023.

Karacal for Renault, per scoprire la storia dei luoghi circostanti

Il mondo intorno a noi è pieno di storie. Per far conoscere questi contenuti, Karacal geolocalizza delle “bolle sonore”. Grazie alle notifiche della App di bordo, le “bolle sonore” Karacal si manifestano all’ascoltatore quando ne ha bisogno. L’utente scopre, con queste audioguide e podcast, la storia dei quartieri, delle città e dei villaggi che attraversa senza aver bisogno di fare ricerche. L’esperienza continua anche fuori dal veicolo, grazie alla App mobile, progettata per offrire agli utenti una continuità dell’esperienza per tutto il viaggio. Con oltre 6.000 “bolle sonore” in Francia, Karacal accompagna l’ascoltatore prima, durante e dopo la scoperta dei luoghi.

Kabriol, l’audioguida turistica geolocalizzata per i bambini

Particolarmente adatta ai bambini dai 4 agli 11 anni, Kabriol è un’audioguida turistica che propone storie dai 6 ai 10 minuti e contenuti ludici di meno di un minuto. In modalità viaggio, i contenuti geolocalizzati di Kabriol sviluppano la curiosità e le conoscenze, rendendo il bambino protagonista del viaggio. La modalità storia consente ai passeggeri di scoprire il patrimonio francese, divertendosi con aneddoti e indovinelli. Con Kabriol, i bambini possono divertirsi, guardar fuori dal finestrino e scoprire le regioni che attraversano.

Les Incollables® for Renault, per imparare divertendosi

Renault e Playbac hanno sviluppato una App di bordo del famoso gioco di domande e risposte les Incollables®. Per tutto il viaggio, i bambini potranno imparare e divertirsi rispondendo a domande, indovinelli e sciarade.

Queste 4 nuove App si aggiungono alle 7 App partner già disponibili proposte ai clienti Renault con offerte esclusive, come Amazon Music e i suoi 6 mesi di accesso gratuito* ad Amazon Music Unlimited oppure Easypark, che offre agli utenti 5 euro di sconto sul primo parcheggio.