Renault Captur, anche l’ibrido diventa accessibile a tutti

Punta sull’esperienza di vivere la mobilità elettrica in totale libertà senza l’ansia della ricarica, il nuovo Captur E-tech Plug-in Hybrid, presentato in questi giorni in Italia. Il compatto di casa Renault, dotato di una partenza sistematicamente al 100% in elettrico, di una forte accelerazione e della frenata rigenerativa che consente elevate capacità di ricarica della batteria anche grazie alla specifica modalità B-Mode (Brake Mode) che incrementa la rigenerazione rallentando la vettura fino a circa 7 km/h, può contare su di un’eccellente ottimizzazione energetica. Nuovo Captur Plug-in Hybrid è dotato della tecnologia derivata dalla Formula 1 E-Tech, che permette di ottimizzare al meglio l’energia nelle fasi di decelerazione e frenata. Il sistema lavora autonomamente senza necessità di supporto: quando il conducente solleva il piede dal pedale dell’acceleratore e la leva del cambio è posizionata su Drive, il motore elettrico principale funge da generatore e recupera l’energia cinetica prodotta dalla decelerazione per trasformarla in energia elettrica e rimandarla alla batteria. Quando invece il conducente schiaccia il pedale del freno il motore elettrico contribuisce alla frenata e può recuperare l’energia in eccedenza per rimandarla alla batteria, entro i limiti di stoccaggio di quest’ultima. L’architettura del gruppo motopropulsore prevede due motori elettrici, una batteria agli ioni di litio da 9,8 kWh e la trasmissione Multi-mode innovativa con innesto a denti priva di frizione, associata ad un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rivisitato per l’occasione. Il motore elettrico principale e-Motor, sviluppa 49 KW (68cv) a 205 Nm e fornisce direttamente trazione alle ruote muovendo la vettura.

L'HSG è il secondo motore elettrico e funziona prima di tutto da sincronizzatore. Lavorando ad una tensione di 400 Volts avvia istantaneamente il motore termico portandolo subito ai giri giusti per l’inserimento della marcia corretta. Oltre a questo, l’HSG recupera l’energia cinetica del motore a combustione che viene poi inviata alla batteria.

Il motore termico è un 1.6 benzina aspirato di nuova generazione completamente riprogettato. Grazie alla trasmissione Multi-mode, priva di sincronizzatori e di frizione che limita le perdite di energia e riduce gli attriti, la combinazione dei motori elettrici e del termico è fluida, silenziosa e priva di trascinamenti per una guida piacevole e dinamica in ogni condizione. Nuovo Captur E-TECH Plug-in Hybrid consuma 1,4 litri ogni 100 km ed emette 32 grammi di CO2/km. Nuovo Captur E-TECH Plug-in Hybrid dispone dei due display più grandi della categoria: il cruscotto digitale da 10,2” e il display multimediale da 9,3”. Sul display del cruscotto è possibile vedere l’autonomia in modalità elettrica, gli scambi dei flussi e il recupero energetico, il tempo di ricarica necessario o il livello di ricarica della batteria. La vettura si posiziona come il plug-in più accessibile del mercato, visto che è disponibile con un listino a partire da 32.950 €, fino alla versione top di gamma da 36.950€.