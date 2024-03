Renault-CEA: rivoluzione nel comfort dell'auto

In un'epoca in cui l'innovazione tecnologica e la sostenibilità diventano sempre più cruciali nel settore automobilistico,

il Gruppo Renault in collaborazione con il Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) segna un nuovo capitolo. La recente iniziativa ha portato allo sviluppo di una tecnologia rivoluzionaria destinata a trasformare il comfort a bordo dei veicoli elettrici.

Innovazione e sostenibilità:

Dopo due anni di ricerca congiunta e il deposito di una decina di brevetti, il tandem ha ideato una struttura a maglie complesse ottenuta tramite produzione additiva con stampa 3D. Questo approccio non solo promette componenti automobilistici più performanti e leggeri ma anche altamente personalizzabili, in grado di rivoluzionare elementi interni come sedili, braccioli e console centrali.

Un approccio rivoluzionario al design:

La novità risiede nella creazione di una struttura reticolare (lattice), frutto di tecniche digitali avanzate, che permette di configurare in 3D ogni singolo filo delle maglie. Questo processo semplifica notevolmente la produzione, riducendo l'impronta di carbonio e gli scarti. Realizzate in TPU (Poliuretano Termoplastico), queste strutture sono inoltre completamente riciclabili, con la ricerca che prosegue per testarne la compatibilità con materiali biologici.

Jean-François Salessy, Direttore Sintesi Veicolo e Tecnologie a Monte dell'Ingegneria del Gruppo Renault, sottolinea l'importanza di questa collaborazione: "Questa innovazione rappresenta l'apice dell'unione delle nostre competenze in ricerca e sviluppo. Ci permette di esplorare nuovi orizzonti di personalizzazione e comfort per i nostri clienti, offrendo un'esperienza di guida totalmente inedita."

Dallo stesso tenore si esprime Philippe Watteau, Direttore Innovazione della Direzione Ricerca Tecnologica del CEA: "La produzione additiva sta dimostrando il suo potenziale di rivoluzione nel settore, consentendoci di sviluppare nuovi materiali strutturati che possono essere integrati in una vasta gamma di applicazioni. La nostra collaborazione con il Gruppo Renault è una testimonianza della forza di questa disciplina, che unisce design innovativo e sostenibilità."

La partnership tra il Gruppo Renault e il CEA apre nuove strade per il settore automobilistico, con la promessa di veicoli non solo più ecologici ma anche estremamente confortevoli e personalizzati. Questa iniziativa non solo evidenzia l'impegno verso l'innovazione e la sostenibilità ma pone anche le basi per un futuro in cui il design dei veicoli possa essere tanto funzionale quanto personalizzato, soddisfacendo le esigenze individuali dei conducenti in modi prima inimmaginabili.