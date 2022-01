Renault: continua a crescere, record nell'elettrico

Le vendite dei veicoli elettrici Renault in Europa si attestano al 14%, su un mercato dei veicoli elettrici che rappresenta il 10% del mercato europeo.

Renault conferma la rapida transizione verso i veicoli elettrici con un’impressionante crescita del mix di veicoli elettrici e ibridi, pari a +52% nelle vendite di autovetture in Europa. La gamma E-Tech rappresenta il 30% delle vendite di autovetture Renault in Europa, nel 2021, su un mercato che si attesta al 26%.

In Europa, Renault sale sul podio del mercato dei veicoli elettrici in Francia (1° posto), Italia (2° posto) e Germania (3° posto).

Lanciata nel 2012, Renault ZOE continua a mantenere una forte posizione di leader di mercato nel segmento dei veicoli elettrici in Francia e si classifica al 2° posto in Europa.

Per quanto riguarda il mix di vendite delle autovetture ibride, Renault continua a registrare ottimi risultati con Clio al 19%, Captur al 24% ed Arkana al 56%.

Ottimizzazione del mix

Di fronte alle persistenti conseguenze della carenza di componenti, Renault ha attuato una politica di vendita selettiva. Le vendite mondiali hanno raggiunto 1.751.089 unità (-6,7% rispetto al 2020) ed una quota di mercato del 4,7% (-0,6 punti rispetto al 2020, MTM tranne Cina e America del Nord). In Europa, Renault ha registrato una quota di mercato del 7,1% (-0,7 punti) con 984.784 unità.

Nel 2021, Renault ha attuato una strategia di ottimizzazione del mix canali e dei prezzi. Il mix di vendite a clienti privati ha guadagnato +11 punti tra il primo semestre (40%) ed il secondo semestre (50 %), con un maggior ricavo netto per veicolo.

Renault si è concentrata sull’evoluzione positiva del suo mix di prezzi facendo leva su una strategia focalizzata sul “valore piuttosto che sul volume”. Questa evoluzione, che era iniziata prima della rottura degli stock provocata dalla pandemia, offre buoni risultati. Il ricavo netto per veicolo, che è in aumento, beneficia di due grandi vantaggi della Marca: le vendite del mix tecnologico E-Tech e gli ordini di veicoli con livelli di allestimento superiori, con Arkana RS Line che rappresenta il 49 % degli ordini in Europa ed il mix delle vendite degli allestimenti Intens e RS Line che insieme rappresentano l’86% del mix.

Anche la riconquista del segmento C è promettente, grazie al nuovissimo Renault Arkana. Dal suo lancio europeo a giugno, gli ordini hanno superato le 60.000 unità in Europa, di cui il 56% nella versione E-Tech. Le vendite delle autovetture nel segmento C sono aumentate passando dal 22% al 25%.

Renault: Marca globale

La quota di mercato al di fuori dell’Europa rappresenta ora il 44% delle vendite del costruttore automobilistico (+2 punti rispetto al 2020), con una maggiore attenzione ai profitti. Il lancio di Nuovo Renault Duster contribuisce al successo della strategia della Marca, con un alto livello di vendite: 41.000 unità in Russia (+31%), 22.000 unità in Brasile (+15% rispetto al 2020), 6.200 unità in Messico (+55% rispetto al 2020) e 9.100 unità in Colombia (+34% rispetto al 2020).

In India, il nuovissimo Renault Kiger è un successo, con 29.000 unità vendute. Rappresentando già il 30% delle vendite di Renault, conferma la strategia di crescita del suo mix su questo mercato.

Anche sul mercato dei veicoli commerciali, Renault è un leader europeo, che annovera molti lanci di successo. Ora è già disponibile per i nostri clienti la nuova offerta di veicoli commerciali: Express Van, Kangoo Van e Trafic. La giuria dell’International Van Of The Year ha assegnato al nuovissimo Kangoo Van il titolo di 2022 Van of The Year, un riconoscimento che conferma tutta la forza della Divisione Renault Veicoli Commerciali Leggeri.

In Europa, la quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri è salita a 15,7% (+1 punto rispetto al 2020, eccetto i pick-up). Renault si classifica al primo posto nel segmento dei piccoli furgoni ed al secondo posto in quello dei furgoni di medie/grandi dimensioni.

Renault si riconferma leader incontrastato dei veicoli commerciali leggeri in Francia, con 124.700 unità ed una quota di mercato del 28,8%, grazie ai tre modelli più venduti: Renault Master, Renault Trafic e Renault Kangoo Van.