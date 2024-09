Renault Estafette Concept: il veicolo commerciale elettrico del futuro per le città

Il Renault Estafette Concept rappresenta l’evoluzione del trasporto commerciale, unendo innovazione e sostenibilitàper rispondere alle nuove esigenze delle città moderne.

Con l’aumento delle restrizioni urbane e la crescita del commercio online, i furgoni tradizionali non sono più adeguati per le esigenze di autisti e operatori professionali. Renault ha sviluppato una risposta a questa sfida, creando un furgone basato sulla piattaforma elettrica FlexEVan, sviluppata in collaborazione con Flexis. Questo nuovo veicolo è progettato per garantire la sicurezza degli operatori e delle merci, ottimizzando al contempo i tempi di consegna.

L’Estafette Concept si ispira al celebre furgone Renault Estafette, lanciato nel 1959, che rivoluzionò l'architettura dei veicoli commerciali con il motore posizionato nella parte anteriore per liberare spazio di carico. Oggi, il Renault Estafette 4.0 continua questa eredità, introducendo una soluzione compatta, spaziosa all’interno e agile nelle strette vie cittadine. Dotato di porte scorrevoli, offre praticità e sicurezza eccezionali per gli operatori professionali.

Renault ha progettato l'Estafette Concept ascoltando i feedback degli utenti, garantendo che il veicolo risponda perfettamente alle loro necessità. Questo progetto, nato dalla collaborazione con il Gruppo Volvo e CMA CGM Group, si inserisce nella visione comune di logistica urbana sostenibile. L’obiettivo è rendere le consegne cittadine più efficientie connesse, migliorando la qualità della vita sia per gli autisti che per i cittadini.

Philippe Divry, CEO di Flexis SAS, ha sottolineato l'importanza di questo veicolo come simbolo del futuro della logistica urbana: compatto, elettrico, e in linea con le esigenze del trasporto merci in città. Renault prevede che l’Estafette Concept entrerà in produzione entro due anni, contribuendo a una rivoluzione del settore con veicoli commerciali totalmente elettrici e pensati per la città.

Estafette Concept è una illustrazione concreta del futuro del trasporto urbano: connesso, sicuro e completamente sostenibile. È progettato per operatori professionali che necessitano di un mezzo affidabile, capace di trasportare grandi carichi pur rimanendo facile da manovrare negli spazi urbani ristretti.