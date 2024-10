Renault fatturato in crescita del 5% nel terzo trimestre 2024 a tassi di cambio costanti

Il Gruppo Renault ha registrato una crescita del fatturato pari all'1,8% nel terzo trimestre 2024, raggiungendo i 10,7 miliardi di euro.

A tassi di cambio costanti, l'incremento è del 5,0%, segno di un rafforzamento della posizione finanziaria del Gruppo nonostante le difficoltà legate alla svalutazione delle valute sudamericane, come il Peso argentino e il Real brasiliano, che hanno inciso negativamente per -3,1 punti sul risultato complessivo.

Il fatturato del ramo Auto si attesta a 9,3 miliardi di euro, registrando un leggero calo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, a tassi di cambio costanti, si osserva un aumento del 2,6%, sostenuto da un mix prodotti positivo (+3,8 punti) grazie al lancio di nuovi modelli come Scenic E-Tech Electric, Symbioz e Dacia Duster. Renault ha inoltre messo in atto una politica di stabilizzazione dei prezzi, che ha contribuito con un incremento di +0,2 punti, e ha beneficiato di una performance solida nella divisione Ricambi e Accessori, con un contributo positivo di +5,0 punti.

Vendite in calo, ma il Gruppo mantiene la sua posizione competitiva in Europa

A livello globale, le vendite di Renault sono diminuite del 5,6% nel terzo trimestre 2024, con 482.468 unità immatricolate. Questo declino è stato più evidente sui mercati internazionali (-5,8%), mentre in Europa il Gruppo ha resistito alla flessione del mercato (-5,3%) grazie a una crescita in paesi chiave come Italia (+16,6%), Spagna (+11,9%) e Regno Unito (+11,4%).

Il marchio Dacia ha registrato una leggera flessione nel terzo trimestre (-3,8%), a causa del passaggio generazionale di modelli come Spring e Duster. Tuttavia, il forte livello di ordini per il Nuovo Duster fa ben sperare per i trimestri successivi. La crescita di Dacia nei primi nove mesi del 2024 è stata particolarmente significativa in Italia (+15,0%) e Spagna (+14,6%).

Alpine, il marchio sportivo del Gruppo, ha ottenuto un incremento delle vendite del 16,5% rispetto al 2023, con una forte concentrazione sugli allestimenti di alta gamma. Questo conferma il successo della strategia di valorizzazione del marchio attraverso modelli di fascia alta.

Mobilize Financial Services in forte crescita

Mobilize Financial Services ha registrato un incremento del fatturato del 21,6% nel terzo trimestre, raggiungendo 1,34 miliardi di euro. Questo risultato è stato trainato dall'aumento degli asset produttivi medi e dal rialzo dei tassi d'interesse, confermando il ruolo strategico della divisione finanziaria all'interno del Gruppo Renault.

Prospettive confermate per il 2024

Il Gruppo Renault ha confermato le previsioni finanziarie per l'intero anno 2024, puntando a un margine operativo superiore al 7,5% e a un free cash flow di almeno 2,5 miliardi di euro. L'azienda sta beneficiando della strategia di ottimizzazione del portafoglio prodotti, con un'attenzione particolare sui veicoli elettrificati, che rappresentano il 30,2% delle vendite a privati in Europa nei primi nove mesi del 2024, in aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Renault si prepara ora a un ultimo trimestre strategico, con il lancio di sette nuovi modelli in Europa, tra cui la tanto attesa Renault 5 E-Tech Electric, il Nuovo Duster e l'Alpine A290. Nei mercati internazionali, il focus sarà sulla crescita in America Latina e Turchia, dove Renault continua a espandere la sua presenza grazie al successo di modelli come Kardian e Duster.

Il portafoglio ordini del Gruppo a fine settembre copre circa due mesi di vendite previste, indicando una solidità delle previsioni per il quarto trimestre del 2024 e una continua crescita del fatturato anche in condizioni economiche globali complesse.