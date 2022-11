Renault lancia un piano di azionariato per tutti i dipendenti

Il Gruppo Renault annuncia il lancio del piano di azionariato per i dipendenti Renaulution Shareplan.

L’offerta si rivolge ad oltre 110.000 dipendenti, in 29 Paesi, affinché contribuiscano allo sviluppo e alla performance del Gruppo.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault a dichiarato: «Questo piano di azionariato per i dipendenti è parte integrante della Renaulution e delle evoluzioni strategiche presentate in occasione del Capital Market Day lo scorso 8 novembre. Ci teniamo a coinvolgere tutti i dipendenti nella performance dell’azienda, nella crescita del patrimonio netto e nel futuro del Gruppo Renault, con lo scopo ambizioso di vedere la loro partecipazione azionaria raggiungere il 10% del capitale entro il 2030. Nell’attuare la sua rivoluzione e nel proiettarsi verso il futuro, il Gruppo Renault non dimentica le sue radici: anzi, porta avanti la sua tradizione di laboratorio sociale, che l’ha resa un’azienda unica, ma ponendola al passo con i tempi.»

Le principali modalità sono riportate di seguito.

Società emittente RENAULT SA con un capitale di 533.941.113 euro, con sede legale in 122 B avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt – Francia, RCS Nanterre B 780 129 987.

Quotazione: Euronext Paris (Francia) Azione ordinaria codice ISIN: FR0000131906 RNO

Obiettivo dell’operazione Il piano rientra nella politica di sviluppo della partecipazione azionaria dei dipendenti del Gruppo Renault per coinvolgere oltre 110.000 dipendenti di 29 Paesi negli obiettivi ambiziosi del Gruppo.

Contesto dell’operazione L'offerta riservata ai dipendenti è effettuata in conformità con gli articoli L. 3332-18 e successivi del Codice del Lavoro francese, nonché con i piani di risparmio del Gruppo Renault, del Gruppo DIAC e del Gruppo RRG. Tuttavia, in alcuni Paesi, dati i vincoli legali, fiscali e operativi locali, l’offerta è proposta al di fuori di tale ambito giuridico.

Beneficiari L’offerta è rivolta ai dipendenti del Gruppo Renault e delle filiali aderenti ai Piani di Risparmio Gruppo (PEG) del Gruppo Renault, DIAC e Renault Retail Group, in 29 Paesi. Per poter sottoscrivere l’offerta, il dipendente deve avere almeno 3 mesi di anzianità di servizio, continua o discontinua, tra il 1° gennaio 2021 e il 12 dicembre 2022. Infine, deve detenere un contratto di lavoro valido al 12 dicembre 2022.

L’offerta è valida in Francia e, a livello internazionale, nei seguenti Paesi: Germania, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Spagna, Ungheria, India, Irlanda, Italia, Romania, Malta, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Turchia.

Modalità dell’operazione Tutti i dipendenti aventi diritto del Gruppo beneficiano dell’assegnazione gratuita e immediata di 6 azioni, sotto forma di contributo aziendale unilaterale (ad eccezione di alcuni Paesi in cui la rimessa delle azioni sarà effettuata tra 5 anni, senza obbligo di conservazione).

Inoltre, in 21 Paesi, il Gruppo Renault propone ai dipendenti un’offerta di acquisto di azioni a condizioni vantaggiose, con uno sconto del 30% sul prezzo di riferimento e con un contributo aziendale lordo del 300% sulle prime due azioni, ossia 6 azioni gratuite per 2 acquistate. Il versamento volontario del dipendente, pagabile secondo le modalità fissate per il Paese, non potrà superare il 25% della sua retribuzione annua lorda.

Le azioni Renault saranno detenute per almeno 5 anni (salvo casi eccezionali di uscita anticipata) attraverso un fondo comune di investimento aziendale (FCPE) oppure, in alcuni Paesi, direttamente su un conto nominativo.