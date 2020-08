Renault: look rinnovato e versione ibrida per la nuova Mégane

Design rivisitato e una motorizzazione ibrida sono le principali novità della nuova versione di Mégane, la berlina sportiva di Renault. Dal punto di vista dell’estetica, nella parte anteriore si notano fin da subito i nuovi fari e fendinebbia full LED ed il nuovo paraurti e parafango.

Nuova anche la calandra e le maniglie delle porte illuminate. Novità anche sul posteriore dove il design del paraurti e dei gruppi ottici a LED sono più sottili e fluidi; più eleganti risultano anche i nuovi indicatori di direzione dinamici e la nuova shark antenna. Tre sono le nuove tinte metallizzate: Bronzo Solare, Grigio Baltico e Grigio Magnete. Nuove finiture per gli interni, che risultano più raffinati grazie a nuove sellerie ed al nuovo design della consolle centrale che rende l’abitacolo ancora più elegante.

Feeling tecnologico con il nuovo display digitale 10’ sul cruscotto e il Tablet Verticale 9,3’’ Touchscreen con Renault Easy Link. Su Nuova Mégane è disponibile il livello R.S. Line con un nuovo design specifico e inequivocabilmente più dinamico, evidenziato dal paraurti anteriore sportivo, lama F1, paraurti posteriore con doppio scarico cromato, e i fari fendinebbia. Il badge specifico sui parafanghi laterali e sul portellone posteriore e i cerchi in Lega da 17’’ diamantati R.S. Line Monthlery, completano il design della RS line. Altra novità per Mégane è la nuova tecnologia E-Tech Plug-In Hybrid da 160 cv che si avvale di una tecnologia inedita, focalizzata sul recupero energetico, e che trae ispirazione direttamente dal nostro know-how in Formula 1.

Avviamento sistematico in modalità elettrica, silenziosità e comfort durante il funzionamento, reattività dinamica immediata, completano le qualità di una vettura dotata di una batteria che vanta una capacità di 9,8 kWh (400V) per un peso di soli 105 kg, oltre ad un’autonomia che le consente di circolare in modalità full electric fino a 135 km. Per facilitare la guida, aumentare la sicurezza e rendere i viaggi più confortevoli, la Nuova Mégane è ora dotata dei dispositivi di assistenza alla guida Renault EASY DRIVE, tra cui l’Highway and Traffic Jam Companion, che abbina il Cruise Control Adattivo (inclusa funzione Stop&Go) con il dispositivo di assistenza al mantenimento della corsia che funziona persino in curva.

Il Cruise Control Adattivo regola la velocità dell’auto da 0 a 160 km/h e mantiene le distanze di sicurezza con i veicoli che precedono. Permette di fermarsi e ripartire automaticamente nel giro di 3 secondi senza intervento del conducente. L’Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma di livello 2) introduce un significativo aumento del comfort di guida, in particolare per i lunghi viaggi in autostrada, esigendo il mantenimento delle mani sul volante e dello sguardo sulla strada. Nuova Mégane è dotata di una lunga serie di dispositivi ADAS tra cui, il sistema di rilevamento attivo dei veicoli in arrivo (Rear Cross Traffic Alert) che segnala al conducente i veicoli che passano nella sua traiettoria uscendo da un parcheggio, Il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente, il sensore angolo morto che si avvale di due radar situati alle estremità posteriori dell’auto, la frenata di emergenza attiva AEBS completata dalla funzione di riconoscimento dei pedoni e l’Easy Park Assist. Il rinnovamento di Mégane riguarda anche la versione R.S. e

la versione R.S. TROPHY. Queste vetture rappresentano un riferimento per la categoria sportiva e per le loro qualità inequivocabili. Entrambe le vetture dispongono ora del motore turbo da 1,8 litri ad iniezione diretta derivante dalle sinergie dell'Alleanza e presente anche sull'Alpine A110. Gli ordini di Nuova Mégane sono aperti a partire dal 1° Agosto 2020.