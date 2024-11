Renault nuova Rafale E-Tech 4x4: SUV Ibrido da 300 CV con 1000 km di Autonomia

La nuova Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV si presenta come un innovativo SUV ibrido plug-in pensato per chi desidera prestazioni elevate, comfort e un’autonomia senza compromessi.

Siamo andati a scoprire le sue potenzialità in un test drive sulle strade che circondano Monaco, un percorso ideale per mettere alla prova il dinamismo e le tecnologie avanzate di questo modello.

Design e stile

La Renault Rafale spicca nel panorama dei SUV coupé per il suo design ricercato. Con una lunghezza di 4,71 metri e una larghezza di 1,86 metri, la Rafale E-Tech colpisce per la silhouette elegante e muscolosa, enfatizzata da dettagli stilistici di carattere come la calandra tridimensionale e i cerchi da 21 pollici, specifici per l’allestimento Atelier Alpine. Le linee scolpite e la firma luminosa a LED richiamano la tradizione sportiva della casa, mentre i fari posteriori, con tecnologia micro-ottica, creano un effetto “ghiaccioli flottanti” che aggiunge un tocco di esclusività. L’opzione della verniciatura Blu Sommit Satinato, abbinata al tetto nero, conferisce al veicolo un aspetto sofisticato e distintivo.

Interni e tecnologia

Gli interni della Rafale E-Tech 4x4 300 CV riflettono l’eccellenza del marchio. L’abitacolo offre un ambiente sportivo e moderno, con dettagli raffinati come la moquette blu e il logo Alpine illuminato sui sedili anteriori. Il sistema multimediale OpenR Link, con Google integrato, costituisce un riferimento nel settore, grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Questo sistema include un ampio touchscreen da 12 pollici, che insieme al display orizzontale da 12,3 pollici, crea una configurazione a “L” che fornisce tutte le informazioni necessarie per la guida.

La Rafale E-Tech offre anche comfort ai passeggeri posteriori grazie al bracciolo “Ingenius” dotato di supporti per smartphone e prese di ricarica. Il volume del bagagliaio di 539 litri, espandibile fino a 1.826 litri abbattendo i sedili posteriori, la rende ideale per lunghi viaggi in famiglia o con amici.

Test Drive: potenza e dinamicità sulle strade di Monaco

Il test drive sulle colline monegasche ha messo in evidenza l’eccellenza dinamica della Rafale. La motorizzazione ibrida plug-in E-Tech 4x4 300 CV combina un motore termico a tre cilindri con tre motori elettrici, offrendo una potenza complessiva di 300 CV. Questa configurazione, associata alla trazione integrale e alle quattro ruote sterzanti, garantisce una stabilità e una manovrabilità di altissimo livello, anche sulle strade più impegnative.

La modalità Sport del sistema Multi-Sense enfatizza la trazione posteriore, aumentando il piacere di guida, mentre la sospensione attiva con telecamera predittiva si adatta continuamente alle condizioni della strada, garantendo un comfort ottimale su superfici irregolari. La Rafale accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi, con una ripresa da 80 a 120 km/h in 4 secondi, dimostrandosi all’altezza delle aspettative anche per gli amanti della guida sportiva.

Consumi ed efficienza

Un elemento centrale di questa prova è stata l’autonomia dichiarata da Renault di 1.000 km, resa possibile dall’unione tra un serbatoio da 55 litri e una batteria ricaricabile da 22 kWh. Nella guida combinata, Renault Rafale E-Tech si distingue per un consumo medio di soli 5,8 litri/100 km quando la batteria è scarica, mentre in modalità elettrica pura l’autonomia arriva a 105 km, ideale per i percorsi cittadini. La funzione E-Save, attivabile tramite il pulsante EV Mode, permette di riservare una parte della carica della batteria, facilitando l’accesso in zone a traffico limitato.

Renault ha progettato un sistema di gestione energetica avanzato che permette di ottimizzare l’efficienza dei consumi in base alla modalità di guida selezionata. Ad esempio, la modalità Eco abbassa il consumo complessivo e privilegia la trazione anteriore, mentre la modalità Comfort combina autonomia e prestazioni, garantendo fino a 250 CV in situazioni di guida urbana e su strade a scorrimento veloce.

Prestazioni ibride e ricarica

La Rafale E-Tech 4x4 300 CV non è solo una vettura performante, ma anche estremamente versatile nelle modalità di ricarica. La batteria può essere ricaricata durante la guida, grazie alla frenata rigenerativa regolabile su quattro livelli, oppure tramite una presa domestica o una wallbox da 7,4 kW. Il tempo di ricarica completo è di circa 2 ore e 55 minuti con la wallbox, mentre una presa domestica richiede fino a 9 ore. La funzione di ricarica rigenerativa è molto utile nei percorsi cittadini, permettendo di mantenere un livello di carica costante senza dover dipendere esclusivamente dalle stazioni di ricarica.

Sicurezza e ADAS di livello 2

La sicurezza è un aspetto chiave della Renault Rafale E-Tech, equipaggiata con 32 sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), inclusi Adaptive Cruise Control con Stop & Go, frenata automatica di emergenza e riconoscimento dei segnali stradali. Il sistema Active Driver Assist combina la guida autonoma di livello 2 con il mantenimento predittivo della corsia, offrendo una guida assistita stabile e sicura.

Grazie al Safety Score e al Safety Coach, il conducente riceve feedback in tempo reale sul proprio stile di guida, aiutandolo a migliorare la sicurezza. Questi strumenti sono parte dello Human First Program di Renault, che mira a ridurre gli incidenti stradali grazie a tecnologie intelligenti che rilevano e avvertono in caso di velocità inadeguata o distanza di sicurezza non rispettata.

La Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV rappresenta un equilibrio perfetto tra potenza, efficienza e comfort, ideale per chi cerca un SUV plug-in di alta gamma. Le sue doti dinamiche, abbinate a una lunga autonomia e a tecnologie avanzate, la rendono un modello di riferimento nella categoria. Con interni raffinati, un sistema multimediale all’avanguardia e una gamma di sistemi di sicurezza ADAS, la Rafale E-Tech è pronta a soddisfare le esigenze di chi desidera un’esperienza di guida completa, senza compromessi.