Renault presenta la Twingo E-Tech Electric Prototype al Salone di Parigi 2024

Renault torna al Salone dell’Auto di Parigi 2024 con una delle sue vetture più iconiche, la Twingo, ma in una veste completamente nuova.

La casa automobilistica francese ha presenterà al grande pubblico la Twingo E-Tech Electric Prototype, una showcar che anticipa la futura generazione della piccola city car, ora completamente elettrica. Dopo la sua prima apparizione nel novembre 2023, questa è la prima volta che la vettura viene esposta al pubblico in uno degli eventi automobilistici più prestigiosi del mondo.

La Twingo, lanciata per la prima volta nel 1992, ha saputo rivoluzionare il mondo delle auto cittadine con il suo design colorato e simpatico, conquistando milioni di guidatori. Oggi, Renault ripropone quel carattere unico con la Twingo E-Tech Electric Prototype, che unisce il fascino dell’originale con la tecnologia moderna. La nuova versione è pensata come una city car elettrica, agile e compatta, perfetta per muoversi in città senza compromessi.

Il design: un omaggio alla prima Twingo

Il design della Twingo E-Tech Electric Prototype richiama chiaramente lo spirito della prima generazione. Con il suo profilo da monovolume e i fari maliziosi, la vettura mantiene l'agilità che ha reso famosa la Twingo originale. Tuttavia, questa nuova versione presenta linee fluide e moderne, con superfici levigate che conferiscono alla carrozzeria un aspetto innovativo.

La parte posteriore, arricchita da una cornice nera attorno al lunotto, si distingue per la sua modernità pur mantenendo riferimenti al passato. Le luci posteriori riprendono la forma dei fari originali, aggiungendo però un tocco tecnologico. Il nome Twingo, posizionato al centro del portellone, completa un look fresco e dinamico.

Un abitacolo luminoso e funzionale

All'interno, la Twingo E-Tech Electric Prototype si distingue per la praticità e la luminosità dell’abitacolo, garantita dal tetto panoramico fisso. Questa soluzione consente alla luce naturale di inondare lo spazio interno, migliorando il comfort per tutti i passeggeri. Nonostante le dimensioni compatte, la vettura offre spazio sufficiente per cinque persone, riprendendo la filosofia delle “voiture à vivre” di Renault.

Un dettaglio che non passa inosservato è la presenza della maniglia circolare delle porte, una caratteristica distintiva della prima Twingo. Questo richiamo al passato è stato reinterpretato in chiave moderna, con una linea luminosa che sottolinea la sua posizione.

Tecnologia e simpatia nel frontale

Il frontale della Twingo E-Tech Electric Prototype esprime tutta la simpatia della vettura grazie ai gruppi ottici rotondi, direttamente ispirati alla prima generazione. Questi fari, fuoriuscendo dalla carrozzeria, aggiungono un tocco di originalità e modernità tecnologica, mentre il logo Renault campeggia al centro, sormontato da linee pulite che donano al veicolo un aspetto familiare e accattivante.

Un'auto per il futuro della mobilità urbana

La Twingo E-Tech Electric Prototype preannuncia una city car pensata per affrontare le sfide della mobilità urbana del futuro. Agile, pratica e totalmente elettrica, questa vettura è progettata per rispondere alle esigenze di chi vive la città ogni giorno, offrendo una soluzione di trasporto senza emissioni, con un design che unisce funzionalità e simpatia.

Renault ha confermato che il modello di serie sarà disponibile nel 2026 e si posizionerà come un veicolo complementare nella gamma elettrica del marchio, affiancando modelli come la Renault 5 E-Tech Electric, la Renault 4 E-Tech Electric e la Megane E-Tech Electric. Sviluppata da Ampere, la divisione dedicata alla mobilità elettrica di Renault, la nuova Twingo punterà a mantenere un prezzo d’ingresso inferiore ai 20.000 euro, rendendo la mobilità elettrica accessibile a un ampio pubblico.

Un legame con il passato per affrontare il futuro

Il design della Twingo E-Tech Electric Prototype non dimentica le sue origini. Sul cofano, ad esempio, sono presenti tre piccole aperture che, seppur non necessarie su una vettura elettrica, omaggiano le prese d’aria della prima Twingo. Questo e altri dettagli estetici confermano il forte legame tra passato e futuro che Renault ha voluto mantenere nel progettare questa vettura.

Renault prosegue così la storia di un modello che ha fatto la sua fortuna più di 30 anni fa, ma che oggi guarda avanti, in un contesto di transizione energetica e di crescente richiesta di veicoli sostenibili. Con la Twingo E-Tech Electric Prototype, la casa francese conferma il suo impegno a rendere la mobilità elettrica più democratica e accessibile.