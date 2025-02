Renault rivoluziona i veicoli commerciali elettrici con Estafette, Goelette e Trafic

Renault torna protagonista nel settore dei veicoli commerciali con una gamma 100% elettrica che unisce innovazione tecnologica, design all'avanguardia e soluzioni su misura per le esigenze dei professionisti.

I nuovi Estafette E-Tech Electric, Goelette E-Tech Electric e Trafic E-Tech Electric sono il risultato della collaborazione con Flexis, azienda fondata da Renault Group, Volvo Group e CMA CGM Group, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e connessa.

Alla base della nuova offerta c'è una piattaforma skateboard innovativa combinata con l'architettura SDV (Software Defined Vehicle), che permette di ottimizzare la flessibilità, la personalizzazione e l'efficienza operativa, riducendo al contempo il TCO (Total Cost of Ownership) per le aziende.

Renault Trafic E-Tech Electric: il classico si rinnova

Il leggendario Renault Trafic, con oltre 2,5 milioni di unità prodotte dal 1980, entra nella sua quarta generazione in versione completamente elettrica. Il design monovolume moderno e le proporzioni equilibrate migliorano la manovrabilità, mantenendo un raggio di sterzata simile a quello di una Renault Clio. Con un'altezza inferiore a 1,90 metri, garantisce un facile accesso ai parcheggi sotterranei.

A livello estetico, il frontale sfoggia una fascia luminosa high-tech con logo retroilluminato, mentre le fiancate scolpite danno un senso di dinamicità. Il posteriore presenta un'illuminazione distintiva con effetto 3D, enfatizzando la robustezza e l'affidabilità del mezzo.

Renault Goelette E-Tech Electric: versatilità senza compromessi

Riprendendo il nome di un'icona degli anni '50, Renault Goelette E-Tech Electric si propone come il furgone ideale per chi cerca modularità e capacita di allestimento. Disponibile nelle versioni telaio cabinato, cassone o ribaltabile, offre ampie possibilità di personalizzazione per flotte e artigiani.

Grazie alla piattaforma SDV, il veicolo mantiene la parte anteriore comune a Trafic E-Tech Electric, mentre il posteriore può essere configurato secondo le necessità. La struttura permette l'integrazione di box dedicati per trasporto merci o allestimenti specializzati, offrendo massima flessibilità per diversi settori.

Renault Estafette E-Tech Electric: la soluzione perfetta per la città

Ispirato all'iconico furgone degli anni '60, il nuovo Estafette E-Tech Electric è pensato per la logistica urbana. Con una lunghezza di 5,27 metri e una larghezza di 1,92 metri, garantisce agilità nel traffico cittadino e facilità di parcheggio. L'altezza interna di 2,60 metri consente agli operatori di muoversi comodamente nel vano di carico.

Tra le soluzioni smart spiccano il parabrezza panoramico, le porte scorrevoli a scomparsa per un accesso facilitato e una robusta pedana in acciaio inox. Il design richiama i nuovi codici stilistici Renault, con una firma luminosa tecnologica e un frontale moderno.

Produzione e disponibilità

I nuovi furgoni elettrici Renault saranno prodotti in Francia, nello stabilimento di Sandouville, e saranno disponibili sul mercato a partire dal 2026. Ulteriori dettagli su autonomia, prestazioni e prezzi saranno rivelati nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: Renault ha fissato nuovi standard per i veicoli commerciali elettrici del futuro.