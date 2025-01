Renault Scenic E-Tech Electric: un viaggio elettrizzante da Milano a Forte dei Marmi tra comfort e sostenibilità

Il viaggio da Milano a Forte dei Marmi rappresenta un test ideale per valutare le qualità della Renault Scenic E-Tech Electric. Con i suoi 220 CV e un'autonomia dichiarata di oltre 600 km (WLTP),

questa monovolume 100% elettrica punta a combinare prestazioni, comfort e sostenibilità per le famiglie moderne. Analizziamo come si è comportata lungo i 250 km che separano la metropoli lombarda dalla rinomata località della Versilia e cosa offre il territorio circostante.

Partenza da Milano: il primo impatto

La partenza da Milano è avvenuta con la batteria completamente carica, grazie a una ricarica notturna tramite wallbox domestica da 7,4 kW. Fin dai primi chilometri, la Scenic E-Tech Electric si distingue per il comfort di bordo: i sedili ergonomici con materiali sostenibili offrono un ottimo supporto, mentre il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato assicura una navigazione intuitiva e precisa.

Nel traffico cittadino di Milano, l'auto si è dimostrata estremamente silenziosa grazie al motore elettrico e all'eccellente isolamento acustico. Il sistema di assistenza alla guida Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go ha facilitato la gestione dei frequenti stop-and-go, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida.

Consumi e prestazioni in autostrada

Una volta imboccata l’autostrada A1, la Scenic E-Tech Electric ha messo in evidenza il suo lato dinamico. I 220 CV offrono accelerazioni fluide e una velocità di crociera stabile, perfetta per i lunghi tratti autostradali. Con una velocità media di 120 km/h, il consumo si è attestato intorno ai 17 kWh/100 km, un risultato molto positivo per una vettura di questa categoria.

Durante una breve sosta per testare la ricarica rapida, la Scenic ha dimostrato la sua efficienza: utilizzando una colonnina DC da 300 kW, è stato possibile passare dal 70% al 90% di carica in meno di 10 minuti, il tempo di un caffè.

Arrivo a Forte dei Marmi: comfort e stile

A Forte dei Marmi, la Scenic E-Tech Electric ha confermato la sua versatilità. Con un bagagliaio da 545 litri, è stato semplice trasportare tutto il necessario per un weekend fuori porta. Inoltre, i problemi di ricarica in città sono praticamente assenti, grazie alle numerose colonnine Enel X distribuite in tutti i parcheggi, che rendono l'esperienza elettrica senza stress.

La cittadina, celebre per il suo stile elegante, offre molte attrazioni per chi cerca relax e cultura. Il famoso mercato del mercoledì in Piazza Marconi è un must per chi ama lo shopping: abbigliamento, accessori e artigianato di alta qualità. Per gli amanti dell’arte, una visita a Pietrasanta, a pochi minuti di distanza, è d’obbligo. Conosciuta come la "Piccola Atene", Pietrasanta offre gallerie d'arte, botteghe di scultura e una piazza principale animata da eventi e caffè all'aperto.

Dove mangiare e dormire a Forte dei Marmi e dintorni

La Versilia è anche una meta gastronomica di eccellenza. Tra i ristoranti consigliati:

I Quattro Mori (Seravezza), famoso per i suoi ravioli ripieni di orata e cozze, un piatto che esalta i sapori del mare.

Il Bistrot, una stella Michelin, che combina un menu tradizionale con proposte innovative per un’esperienza culinaria raffinata.

Gilda, perfetto per un pranzo o una cena con vista mare, immersi in un’atmosfera elegante e rilassante.

Pesce Baracca, per chi preferisce un’esperienza più informale, dove spiccano ottimi piatti di pesce

Il viaggio da Milano a Forte dei Marmi e ritorno ha dimostrato tutte le qualità della Renault Scenic E-Tech Electric. L’autonomia reale, pur poco inferiore al dato WLTP, (come tutte le auto BEV) si è rivelata sufficiente per coprire la distanza senza ansie da ricarica. Comfort, spaziosità e tecnologie all’avanguardia rendono questa monovolume una compagna ideale per viaggi in famiglia.

In un’epoca in cui la mobilità sostenibile è una priorità, la Scenic E-Tech Electric rappresenta una soluzione che guarda al futuro senza rinunciare al piacere della guida. Una scelta perfetta per chi desidera unire praticità, prestazioni e rispetto per l’ambiente.